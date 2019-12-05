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黃光芹分析韓國瑜打孤鳥型戰術　「他是有一點信心潰散了」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜的民調支持度至今仍落後對手蔡英文10％以上，他日前卻出招要韓粉接到電話民調時，通通回答「唯一支持蔡英文」。資深媒體人黃光芹分析，「我覺得他（韓國瑜）的選情是有一點信心潰散了」，而且這樣的方式太孤鳥型，相當於忘了檯面上那些幫忙辯護的人。

黃光芹在3日播出的政論節目《新聞面對面》中提到，韓國瑜現在沒有辦法接受要從神壇下到凡間，更何況下凡間的時間點是在總統大選倒數三十幾天的時候，「他無法接受他的民調竟然有這麼大的差距」，雖然外界傳言背後可能有賭盤操作，用超級賠率，只要花40億元，就可以從蔡英文這邊拉回160萬票，但如果真的是這樣，台灣檢調不可能沒有動作。

黃光芹分析韓國瑜個性。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

▲黃光芹覺得韓國瑜對選情已經有點信心潰散。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

「或許賭盤對選舉歷來都有影響，但我從韓國瑜的個性來分析，我覺得他是不能激的，他被激了，就幹了。」黃光芹直言，韓的方式就是要支持者拒絕接受民調訪問，但這樣也就算了，他還要大家唯一支持蔡英文，卻沒有說明這是哪一套戰術以及下達指令的原因，「我覺得他（韓國瑜）的選情是有一點信心潰散了。」

黃光芹認為，韓國瑜的戰術太過孤鳥型，反而忽略了檯面上那些幫忙辯護的人，有些甚至是第一線參選的立委，「他們為什麼要冒這個風險？因為大家綁在一起選」，如今韓把這條線切斷，未來藍營整體選情是否會受到影響，大家可以繼續觀察下去。

▼韓國瑜呼籲支持者接受電話民調時「唯一支持蔡英文」。（圖／記者洪正達攝）

▲▼韓國瑜高雄行程，為立委候選人李雅靜站台。（圖／記者洪正達攝）

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