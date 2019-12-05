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劉宥彤專訪／進國會首推虐兒必須「鞭刑」　橘白聯手力拼10席不分區

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▲親民黨不分區立委提名劉宥彤專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲親民黨不分區立委提名劉宥彤接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

文／徐政璿

2020大選多了「郭家軍」的影子後，顯得格外熱鬧，政壇人士也預估明年的立法院將進入小黨林立的戰國時代。列親民黨不分區第四名的永齡基金會執行長劉宥彤笑說，她對立法院的第一印象就是打架，若順利入進立法院，最想推動的是讓「鞭刑」入法，她還預告會每天開直播，告訴民眾立法院發生的事。

以下為劉宥彤接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪內容：

進立法院每天開直播　當「抓耙子」向民眾報告

被列在親民黨不分區安全名單，劉宥彤極有可能在2020年順利成為「劉委員」。她談到對立法院的第一印象時透露，其實自己就跟一般民眾一樣，會覺得這是一個分贓的地方，只關心自己個人利益。

劉宥彤表示，國民黨立委許毓仁曾提醒她，進立法院要做好打架的準備，要練好身體，但當她聽到這樣的話，內心覺得相當感慨，因為過了那麼多年，立法院生態還是沒有很大的進步。

「越多專業的人能進到立法院，就能慢慢改變立法院的生態」，劉宥彤笑說，若真的不能改變，也可以當「抓耙子」，確切的說是立法院的傳聲筒，她會每天開直播向外界報告立法院發生的事。

劉宥彤說，民眾一定很想知道立法院發生什麼事，這時候就需要一個接地氣的人跟民眾說明，她願意負起這個責任，每天開直播，「告訴大家這裡發生什麼稀奇古怪的事。」

劉宥彤強調，她覺得人民有知的權力，知道到底是誰扼殺了好的法案，是誰在裡面搞一些狗屁倒灶、烏煙瘴氣的事情，如果她進立法院，就多了一個發聲的媒介。

▲▼立法院杯葛亂象。（圖／ETtoday資料照）

▲立法院杯葛亂象。（資料照／記者徐政璿攝）

台灣社會虐兒案件頻傳　「鞭刑」讓施暴者感同身受

從媒體公關界投身弱勢公益，劉宥彤表示，可能很多人會認為她進立法院會推教育、新創，「但是我告訴你，我認真、真心，如果我進去立法院，不管有沒有人要支持，我要推動『鞭刑』。」

劉宥彤解釋，這個鞭刑是針對家暴跟虐兒，尤其是虐待六歲以下小孩，要讓施暴者接受鞭刑的懲罰，這並不是以暴制暴，「這是讓他感同身受」。

劉宥彤強調，若施暴者只是接受一般的審判的話，沒辦法有親身體會受虐的感覺，如果有鞭刑，會讓施暴者體會那種感受，「這是一種正義！」

由於鞭刑攸關人權議題，劉宥彤說，台灣社會家暴跟虐兒案件數多，家暴不只牽扯到受暴的兒童，「先不要說有沒有把他打死或打成重傷，這個對他來講是一個人生長期陰影」，我們常常說要保護施暴者的人權，那這些孩子呢？這些孩子的權益在哪？誰要來伸張？

劉宥彤感嘆，當六歲以下的小孩，還沒辦法表達自己意見的時候，全身被打到瘀青，天下所有父母都心碎了，她自己常常在電視上看到很多被家暴的嬰兒，送到醫院時已經奄奄一息；因此，鞭刑這個議題若在立法院能夠被重視，這些受到暴力對待的孩子，也許可以受到更周全的保護。

▲親民黨不分區立委提名劉宥彤專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉宥彤接受《ETtoday新聞雲》專訪透露，進國會首推虐兒必須「鞭刑」。（圖／記者林敬旻攝）

第三勢力扮演關鍵力量　親民黨+民眾黨要拿10席

「改變政治必須從改變政治體系的人開始」，劉宥彤表示，不管是台北市長柯文哲還是親民黨主席宋楚瑜，都認為這一次第三勢力出頭，才能平衡長期藍綠把持的政治現況，更重要的是，政治要改變，參與政治的人的必須改變，最後才有辦法改變很多執行層面的問題。

劉宥彤坦言，「我個人政治立場長期以來還是比較屬於泛藍的」，當初郭台銘沒有勉強任何幕僚投入政治，這是她個人的選擇，因為親民黨的屬性跟她比較接近，宋楚瑜的路線一直以來就是所謂蔣經國路線，也是台灣人民最懷念的，她認為自己對親民黨貢獻，會比加入民眾黨來得大。

劉宥彤分析，2020年大選中，比較有機會進入立法院的就三個黨，民眾黨、時代力量、親民黨，但時代力量很明顯是民進黨側翼，民眾黨跟親民黨比較偏中間勢力，這兩的黨目標要拿到10席不分區立委。

立法院共113席，劉宥彤說，若親民黨加民眾黨有10席，加上無黨籍立委，在國會裡就能有關鍵性的力量，今年的民進黨跟國民黨大家都不滿意，民眾可以用政黨票來表達對政治的不滿或期待。

劉宥彤說，為什麼會有第三勢力，就是因為大家不想要「異言堂的綠」和「異言堂的藍」，所以就會聚集到中間來，但她認為第三勢力不只是民眾黨跟親民黨，「歡樂最大黨也是啊」，它也象徵網路世代的意見，所以第三勢力本來就是足夠多元，不是只有一個聲音，是最複雜意見的聚集地。

▲▼宋楚瑜、余湘合體參選2020總統記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宋楚瑜、余湘合體參選2020總統大選 。（資料照／記者屠惠剛攝）

▼郭台銘出席永齡基金會台北市視障者家長協會『照亮幸福的微光』公益記者會。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼永齡基金會台北市視障者家長協會『照亮幸福的微光』公益記者會，郭台銘、曾馨瑩出席。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘從未批評韓國瑜　盼改變中華民國30年政治糾葛

談到和郭台銘與國民黨的關係，劉宥彤則說，其實郭台銘從未實質批評過韓國瑜，但是曾經提過幾個事情。

第一點，劉宥彤表示，郭台銘憂心國民黨選情跟藍營走向，曾經提過三殺、五殺的局面，從目前選情的走勢來看，國民黨並不是這麼樂觀，因此郭台銘所提出的看法是有跡可循的。

第二點，劉宥彤指出，郭台銘曾經質疑支持韓國瑜的勢力，「這些韓市長並沒有對外界很明確的說明」，郭台銘強調必須團結在共同的價值觀底下，但後來因為郭台銘也退黨，站在黨的立場上，也沒有必要負責什麼義務。

原本外界期待郭台銘可以當第三勢力的領頭羊，最後郭台銘卻宣布不選。劉宥彤說，郭台銘在退選講了一句話，「中華民國需要，我永遠都在」，而且她覺得郭台銘會做民主的表率，一定會去投票，但她無法預測那張總統票，郭台銘究竟會給蓋給誰。

至於傳出宋楚瑜有意將親民黨交給郭台銘，劉宥彤說，郭台銘想改變的是一個國家，改變中華民國2、30年下來長期的政治糾葛，若只關注一個政黨可能太侷限了。

▼親民黨不分區立委提名劉宥彤接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲親民黨不分區立委提名劉宥彤專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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