草莓蛋糕吃下肚！金門某國小5學童不適　衛生局緊急稽查

▲金門某國小校園餐點草莓餡蛋糕疑似出現異樣，縣衛生局稽查供餐業者。(圖／金門縣衛生局提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門某國小1月20日校園餐點中，草莓餡蛋糕疑似出現異樣，金門縣衛生局接獲通報後立即啟動食安應變，稽查供應商並追蹤學童健康，確認5名學生一度傳出不適，但目前皆已恢復正常。

針對1月20日金門某國民小學訂購之校園餐點，學生反映草莓餡蛋糕疑似出現異狀，當日供應品項包含起司麵包、藍莓貝果及草莓餡蛋糕。金門縣衛生局接獲校方通報後，隨即啟動食品安全應變機制，派員前往餐點供應商進行稽查，同時持續掌握學生健康情形，以確保校園飲食安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣衛生局指出，校方於115年1月21日回報彙整資料顯示，共有5名學生反映身體不適，其中2名學生分別於1月20日及21日前往不同診所就醫，一人經診斷為感冒，另一人則自述因食用起司麵包不適就醫；其餘3名學生自述出現肚子痛、噁心等身體不適症狀，未前往就醫。截至1月23日，5名學生皆未再出現不適狀況，健康情形已穩定，縣衛生局與校方將持續關注後續狀況。

縣衛生局進一步說明，稽查人員現場檢視同批草莓餡蛋糕，並未發現發霉情事，並依食品安全衛生管理法及食品良好衛生規範（GHP）進行全面查核。稽查過程中發現業者仍有多項缺失，包括冰箱內冷藏、冷凍區食材未分區存放且未覆蓋，作業環境地面有髒污，部分設備器具清潔不足，兩名從業人員未能提供健康檢查報告，以及窗戶清潔不佳等情形，已責令業者限期改善，並要求立即強化自主管理。

縣衛生局李金治局長呼籲，校園餐飲供應業者務必落實衛生管理與品質控管，從原料、製程到供餐層層把關；學校師生及家長若發現餐點有異狀，應立即停止食用並通報衛生局，共同守護學童飲食安全。