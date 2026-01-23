　
大陸 大陸焦點 特派現場

隱藏的和平密碼！ 《百家姓》錢姓為何排第二？

▲▼ 《百家姓》錢姓為何排第二？ 。（圖／翻攝 央視）

▲陸媒央視介紹 《百家姓》錢姓為何排第二？ 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

在華人社會家喻戶曉的《百家姓》中，開頭順序為「趙錢孫李」，除了首位「趙」姓代表宋朝皇室外，為何「錢」姓能緊隨其後位列第二？這背後並非財富象徵，而是一段關於「保境安民」與捨身取義的歷史故事。

陸媒《央視》報導，故事起源於五代十國時期吳越國的開國之君錢鏐。在大陸中國國家博物館中，收藏著一塊「金書鐵券」，它的主人是五代十國時期吳越國的開國之君，錢氏先祖錢鏐。丹書鐵券，曾是古代帝王賜予功臣的至高殊榮，俗稱「免死金牌」。

唐朝末年，藩鎮割據，越州節度使董昌自立為帝。為維護國家統一，錢鏐力勸董昌無果後，率軍平定叛亂。為表彰錢鏐功勞，唐昭宗特賜“金書鐵券”，賦予錢鏐“長襲寵榮，克保富貴。卿恕九死，子孫三死”的特權。

然而，錢鏐卻異常清醒，他告誡子孫，「須謹守家法，勿恃恩而驕。」這份清醒，讓錢氏家族跳出了「特權依賴」的認知，錢鏐及其子孫以「保境安民」為念，連續三代治理江浙閩十三州長達72年，在五代十國的亂局中，開創出一方百姓安居的樂土。

北宋初年，趙匡胤逐步統一北方，當時的吳越國君錢俶（錢鏐之孫）面臨抉擇是該聯手南唐抗宋以保王位，還是歸順朝廷以避戰火？錢俶最終遵循祖父「免動干戈」的訓誡，於公元978年毅然決定「納土歸藩」，將所轄十三州及十一萬兵卒悉數獻歸宋朝。此舉使江南百姓免於兵燹之災，也讓長江以南地區完整納入宋朝版圖。

▲▼ 《百家姓》錢姓為何排第二？ 。（圖／翻攝 央視）

▲ 錢氏家訓。（圖／翻攝 央視）

正是因為錢氏家族這份「利在天下者必謀之」的格局，贏得了大眾的尊重與民心。由吳越地區儒家學者編纂的《百家姓》中，遂將錢姓排在僅次於皇姓趙的第二位。2021年，《錢氏家訓》更正式被列入大陸國家級非物質文化遺產，成為中華文化中治家與愛民精神的典範。

現代社會中，姓氏排行已從政治象徵轉向人口統計意義。根據最新統計，「王、李、張、劉、陳」為當今五大姓，佔總人口三成以上。

錢氏家族用千年傳承證明，真正的「傳家寶」從不是特權，而是「利在天下」的擔當。它讓丹書鐵券超越了「免死」的表層意義，讓「錢」姓在《百家姓》中有了分量。

百家姓錢姓吳越國宋朝非物質文化

