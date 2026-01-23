寒假閱讀有好禮！花蓮市圖攜手企業鼓勵閱讀　借書就送炸雞薯條

▲▼花蓮市立圖書館兒童館於寒假期間，與在地企業合作推出閱讀推廣活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

寒假該如何過得充實又有收穫，花蓮市立圖書館兒童館於2026年1月23日（六）起寒假期間，與超亞企業、雞厚家及長長薯條屋合作推出閱讀推廣活動。凡12歲以下小朋友（限本人借閱證），於活動期間親自至兒童館或漫畫館借閱書籍，即可獲得贊助的炸雞或薯條兌換券1張，每人限一份，數量有限，送完為止。

為鼓勵學童於寒假期間多閱讀、培養良好閱讀習慣，花蓮市立圖書館與攜手在花蓮在地企業推動閱讀推廣活動。超亞企業趙鳳山董事長偕同兩位女兒贊助花蓮市立圖書館100份炸雞及100份薯條，以實際行動支持閱讀、回饋社會。

▲▼凡12歲以下小朋友借閱書籍，即可獲得贊助的炸雞或薯條兌換券1張，每人限一份，數量有限，送完為止。

趙鳳山董事長分享，企業深耕地方、回饋社會一直是他多年的心願，期盼透過此次活動，鼓勵更多家庭走進圖書館。他也提到，參觀漫畫館時看到豐富的漫畫藏書，勾起他的童年閱讀漫畫的回憶，未來一定會找時間再到圖書館重溫閱讀時光。

贊助店家「雞厚家」老闆趙庭表示，自己小時候較少進入圖書館，但此次實地走訪花蓮市立圖書館兒童館後，深刻感受到館內環境舒適溫馨，繪本藏書豐富，活動內容多元，非常適合孩子前來閱讀與學習，讓她對圖書館留下深刻印象。

花蓮市長魏嘉彥表示，閱讀是孩子成長過程中不可或缺的一環，透過企業與圖書館的攜手合作，在寒假期間以實際行動鼓勵孩子多閱讀，不僅能減少對3C產品的依賴，也能讓閱讀成為生活中快樂且值得期待的事。他感謝超亞企業社、雞厚家及長長薯條屋熱心公益，支持在地閱讀推廣，為孩子們的寒假增添溫暖與學習動力。

▲▼花蓮市長魏嘉彥致贈贊助企業感謝狀。

花蓮市立圖書館館長陳怡琳指出，兒童館長期致力於打造友善、活潑且具吸引力的閱讀環境，寒假更是孩子培養閱讀習慣的關鍵時期。此次結合民間資源推出「借書送炸雞薯條」活動，期望提升孩子主動借書與閱讀的意願。

花蓮市立圖書館誠摯邀請家長於寒假期間帶著孩子走進兒童館，挑選喜愛的書籍，一同享受閱讀的樂趣。活動詳情請洽花蓮市立圖書館兒童館，電話：03-8330214 分機16。

