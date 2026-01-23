　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

寒假閱讀有好禮！花蓮市圖攜手企業鼓勵閱讀　借書就送炸雞薯條

▲▼花蓮市立圖書館兒童館於寒假期間，與在地企業合作推出閱讀推廣活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市立圖書館兒童館於寒假期間，與在地企業合作推出閱讀推廣活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

寒假該如何過得充實又有收穫，花蓮市立圖書館兒童館於2026年1月23日（六）起寒假期間，與超亞企業、雞厚家及長長薯條屋合作推出閱讀推廣活動。凡12歲以下小朋友（限本人借閱證），於活動期間親自至兒童館或漫畫館借閱書籍，即可獲得贊助的炸雞或薯條兌換券1張，每人限一份，數量有限，送完為止。

▲▼花蓮市立圖書館兒童館於寒假期間，與在地企業合作推出閱讀推廣活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

為鼓勵學童於寒假期間多閱讀、培養良好閱讀習慣，花蓮市立圖書館與攜手在花蓮在地企業推動閱讀推廣活動。超亞企業趙鳳山董事長偕同兩位女兒贊助花蓮市立圖書館100份炸雞及100份薯條，以實際行動支持閱讀、回饋社會。

▲▼花蓮市立圖書館兒童館於寒假期間，與在地企業合作推出閱讀推廣活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼凡12歲以下小朋友借閱書籍，即可獲得贊助的炸雞或薯條兌換券1張，每人限一份，數量有限，送完為止。

趙鳳山董事長分享，企業深耕地方、回饋社會一直是他多年的心願，期盼透過此次活動，鼓勵更多家庭走進圖書館。他也提到，參觀漫畫館時看到豐富的漫畫藏書，勾起他的童年閱讀漫畫的回憶，未來一定會找時間再到圖書館重溫閱讀時光。

▲▼花蓮市立圖書館兒童館於寒假期間，與在地企業合作推出閱讀推廣活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

贊助店家「雞厚家」老闆趙庭表示，自己小時候較少進入圖書館，但此次實地走訪花蓮市立圖書館兒童館後，深刻感受到館內環境舒適溫馨，繪本藏書豐富，活動內容多元，非常適合孩子前來閱讀與學習，讓她對圖書館留下深刻印象。

▲▼花蓮市立圖書館兒童館於寒假期間，與在地企業合作推出閱讀推廣活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉彥表示，閱讀是孩子成長過程中不可或缺的一環，透過企業與圖書館的攜手合作，在寒假期間以實際行動鼓勵孩子多閱讀，不僅能減少對3C產品的依賴，也能讓閱讀成為生活中快樂且值得期待的事。他感謝超亞企業社、雞厚家及長長薯條屋熱心公益，支持在地閱讀推廣，為孩子們的寒假增添溫暖與學習動力。

▲▼花蓮市立圖書館兒童館於寒假期間，與在地企業合作推出閱讀推廣活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市長魏嘉彥致贈贊助企業感謝狀。

花蓮市立圖書館館長陳怡琳指出，兒童館長期致力於打造友善、活潑且具吸引力的閱讀環境，寒假更是孩子培養閱讀習慣的關鍵時期。此次結合民間資源推出「借書送炸雞薯條」活動，期望提升孩子主動借書與閱讀的意願。

▲▼花蓮市立圖書館兒童館於寒假期間，與在地企業合作推出閱讀推廣活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市立圖書館誠摯邀請家長於寒假期間帶著孩子走進兒童館，挑選喜愛的書籍，一同享受閱讀的樂趣。活動詳情請洽花蓮市立圖書館兒童館，電話：03-8330214 分機16。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明3地有雨　下周二「急降溫、雨區擴大」
快訊／三立採訪車衝吉林分行　彰銀最新發聲
3檔列入處置股！下周一起「抓去關」
若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！
獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區！
彰銀挨撞內部視角畫面曝！如遭轟炸瞬間爆開　警衛驚險逃死
採訪車猛撞銀行！3重傷者傷勢曝光　1女胸腔多處骨折搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃　「一馬當堅」1／31台南登場

醒獅鑼鼓迎新春！台南徵才活動湧人潮　「先僱後訓」助攻穩定就業

連結校園與社區　雲林莿桐老宿舍展現全新風貌

寒假閱讀有好禮！花蓮市圖攜手企業鼓勵閱讀　借書就送炸雞薯條

春節前強化防疫　雲林盤點動植物疫病整備

春節前加強地震火災搶救演練　饒慶鈴肯定救災戰力籲用火用電安全

寒假前不挨餓　屏東836名學童收到課後暖心點心

智慧農業不只在田間　雲林學生用雙手學習生產流程

歲末商圈！台中年度成果展呈現地方經濟生活樣貌

台東縣攜手國家太空中心推動固態糖廠火箭實作研習

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃　「一馬當堅」1／31台南登場

醒獅鑼鼓迎新春！台南徵才活動湧人潮　「先僱後訓」助攻穩定就業

連結校園與社區　雲林莿桐老宿舍展現全新風貌

寒假閱讀有好禮！花蓮市圖攜手企業鼓勵閱讀　借書就送炸雞薯條

春節前強化防疫　雲林盤點動植物疫病整備

春節前加強地震火災搶救演練　饒慶鈴肯定救災戰力籲用火用電安全

寒假前不挨餓　屏東836名學童收到課後暖心點心

智慧農業不只在田間　雲林學生用雙手學習生產流程

歲末商圈！台中年度成果展呈現地方經濟生活樣貌

台東縣攜手國家太空中心推動固態糖廠火箭實作研習

三立採訪車撞進彰銀！目擊者過馬路還原過程：騎士摔在我面前

則本昂大FA轉投巨人　樂天補償選中田中千晴

三立採訪車撞進吉林分行　彰銀：董座已衝現場、高層奔醫院慰問

「這年齡層差距大」有的已婚生子　一票成年人嘆：出門要爸媽同意

義大利百年鍋具「不到1折」　7款ALESSI廚具換購方式一次看

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃　「一馬當堅」1／31台南登場

UBL季軍戰／林浩震3安成功臣　曝最欣賞江坤宇游擊穩定感

「開放式監獄」看對眼！　男女殺人犯獲准假釋15天回家成親

3檔下周一起處置「抓去關」！　PCB概念股尖點入列

用路人注意！台61線龍井段清掃路面　1／27雙向封閉6hrs

CORTIS趙雨凡MAMA抱病上台　下台直接失聲「講話都啞的」

地方熱門新聞

暖警「借衣」救失溫女　家屬感動致謝

雙金山國小首度相會　跨縣市締結姊妹校

台東「最美所長」現身警廣親授防詐秘訣

台東多元職訓　開辦7類失業者課程

桃園市政府獲贈500箱福慧箱　春節關懷弱勢戶

桃園市《大園區志》新書發表　百年歷史全紀錄

本高崎巨無霸水梨首度來台！1公斤「愛宕梨」台南快閃試賣

台南消友會第四辦事處頒發獎勵金勉勵第一線

嘉義市周末發錢了！普發6千怎麼領一次看

台南市府鐵腕掃蕩非法回填！環檢警聯手開挖營建廢棄物全現形

台南消防大隊長邱淵明榮登國際傑出發明家名人堂

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

嘉義市普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

更多熱門

相關新聞

麥當勞「4夯品買1送1」快閃優惠　摩斯地瓜薯條組合99元

麥當勞「4夯品買1送1」快閃優惠　摩斯地瓜薯條組合99元

麥當勞APP即日起限時3天「4夯品買1送1」，包括大薯、勁辣香雞翅、麥克雞塊等。另外，摩斯漢堡到月底前則有「2大組合99元」，最多現省31元。

天文館直擊今年首波X級太陽閃焰

天文館直擊今年首波X級太陽閃焰

中小學「昨結業今開學」惹怨　教團揭原因：不調整更崩潰

中小學「昨結業今開學」惹怨　教團揭原因：不調整更崩潰

新竹學生湧進巨城　小編打趣：安親班開幕囉　

新竹學生湧進巨城　小編打趣：安親班開幕囉　

寒假安全不打烊台南市推「七項安全與健康重點」守護學子

寒假安全不打烊台南市推「七項安全與健康重點」守護學子

關鍵字：

寒假閱讀好禮花蓮市圖企業鼓勵借書炸雞薯條

讀者迴響

熱門新聞

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面