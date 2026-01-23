一群人突然往天空看！她手機「放大15倍」喊強：霍諾德登頂了

網搜小組／曾筠淇報導

全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）24日將在台灣徒手攀登高約508公尺的台北101外牆，全程不使用任何繩索或安全裝備，消息曝光後，引發國際高度關注。今天則有網友買飲料時，發現霍諾德已經在練習了，且「已經在登頂那段了！好強喔」。

▲網友捕捉到霍諾德。（圖／@milkrabbit3025授權引用）

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友目睹霍諾德練習：已在登頂那段了

這項極限挑戰就在明天！今天則有網友「@milkrabbit3025」在Threads上發文透露，她在買飲料時，注意到很多人同時往天空看，結果拿手機放大15倍才發現，原來霍諾德已經在練習攀爬台北101了，「然後已經在登頂那段了！好強喔！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好扯，最頂尖上」、「他在上面看風景嗎」、「你的手機也太清楚，太猛了」、「第一次看到『登頂』耶，然後您的手機畫質也太好了」、「你的手機也太好了，拍得好清楚」。

霍諾德24日將徒手攀登台北101外牆

事實上，現年40歲的霍諾德，早於2017年就以無繩獨攀900公尺高的優勝美地「酋長岩」寫下歷史。事實上，他對台北101的挑戰渴望已久，早在2013年便曾來台探路，但當年受限於安全考量與官方未達共識，計畫無疾而終。

直到去年，台北101董事長賈永婕收到霍諾德的親筆信，霍諾德在信中表達攀爬101是他長久以來的心願，並強調自己絕非「玩命」，而是經過縝密的風險評估與練習，這份誠意最終打動官方，促成這樁極限挑戰。