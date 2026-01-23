　
社會 社會焦點 保障人權

花蓮海巡最後一艘巡防艇成軍　艦隊「十全十美」最後拼圖到位

▲▼海巡署艦隊分署第六海巡隊在花蓮港口順天宮舉行「PP-3532 艇成軍祈福典禮」。（圖／海巡艦隊分署第六海巡隊提供，下同）

▲▼海巡署艦隊分署第六海巡隊在花蓮港口順天宮舉行「PP-3532 艇成軍祈福典禮」。（圖／海巡艦隊分署第六海巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署艦隊分署第六海巡隊23日上午在花蓮港口順天宮舉行「PP-3532 艇成軍祈福典禮」，由艦隊分署許智傑參議主持祈福祝禱儀式，邀集海巡之友總會艦隊分會林顯弘執行長與多位顧問、花蓮區漁會王登義理事長與幹部，以及多位友軍單位長官共襄盛舉，祈求國泰民安、隊運昌隆，並祝福PP-3532艇未來執行各項任務皆平安順遂。

▲▼海巡署艦隊分署第六海巡隊在花蓮港口順天宮舉行「PP-3532 艇成軍祈福典禮」。（圖／海巡艦隊分署第六海巡隊提供，下同）

PP-3532 巡防艇為第六（花蓮）海巡隊於「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」中所接收之最後一艘新造巡防艇，象徵本隊海上戰力最後一塊拼圖正式到位。目前本隊共編有10艘巡防艇，更寓意「十全十美」，全面建構起守護東部海岸的堅實防線，持續強化海域巡護與執法能量。

▲▼海巡署艦隊分署第六海巡隊在花蓮港口順天宮舉行「PP-3532 艇成軍祈福典禮」。（圖／海巡艦隊分署第六海巡隊提供，下同）

此艘新造 35 噸級巡防艇採噴水推進器設計，最高船速可達45 節（換算時速約83公里），續航力高達600，具備船速快、吃水淺及高機動性等優勢。該艇船體採用鋁合金打造，並強化船舷防撞結構，有效提升執行登檢執法之安全與效率。此外，艇上配備射程達60 公尺的消防高壓水砲，具備強大滅火能力，將大幅提升花蓮海域的急難救助效能。

第六（花蓮）海巡隊表示，PP-3532 艇服役後，將充分運用其高機動性優勢，迅速應處海上各類突發狀況，守護東部海域安全。國人如遇海上緊急狀況或需協助，可撥打 118海巡服務專線，海巡人員將即刻前往應處。
 

記憶體廠提前開獎　全年獲利首度站上百億
明3地有雨　下周二「急降溫、雨區擴大」
快訊／三立採訪車衝吉林分行　彰銀最新發聲
3檔列入處置股！下周一起「抓去關」
若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！
獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區！
彰銀挨撞內部視角畫面曝！如遭轟炸瞬間爆開　警衛驚險逃死
採訪車猛撞銀行！3重傷者傷勢曝光　1女胸腔多處骨折搶救中

