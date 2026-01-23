採訪車撞銀行釀10傷！三立電視完整聲明曝：內部即刻成立專案小組

▲三立採訪車撞入一江街、南京東路口的彰化銀行。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳、莊智勝／台北報導

三立新聞台一輛採訪車今(23日)下午3時10分許行經台北市中山區一江街、南京東路口時，突然失控猛力撞進一旁彰化銀行，釀成10人輕重傷，現場一地狼藉。對此，三立電視稍早發出完整聲明稿，除表達歉意外，同時也表示內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，確保採訪作業安全。

三立電視聲明稿全文：

針對今（23）日下午約三點，本台採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，三立電視深表歉意，並將負起應盡責任。

三立電視表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治。本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。

關於事故發生原因，本台將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。

三立電視再次對本次事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。