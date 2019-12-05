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30年老國民黨員批藍「鬼話能聽嗎」　退役軍官轉投蔡英文：台灣要贏！

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▲▼30年老國民黨員批藍「鬼話能聽嗎」　退役軍官轉投蔡英文：台灣要贏！。（圖／翻攝自臉書「林永塘」）

▲國軍退役軍官林永塘，在臉書秀出國民黨黨證，但不再支持國民黨。（圖／翻攝自臉書「林永塘」）

記者張靖榕／綜合報導

2020總統大選接近，一名曾是30多年國民黨員的退休軍官在臉書上表示，國民黨已經大不如前，並細數種種國民黨「選成這樣」的原因，認為「台灣也經不起這樣的折騰」。他說自己雖然曾經是國民黨員，「但國民黨這一票真的投不下去了，2020年的選舉我支持蔡英文！台灣要贏！」

在軍中曾任輔導長的網友林永塘3日下午在臉書發文，以前還是國民黨的他會在每次選舉時，動員官兵返鄉投票支持國民黨；自己還當過區黨部書記、主委及小組長的黨職，並稱讚那時國民黨的組織嚴密，動員能力也相當強，更會讓黨員感到溫馨而有感覺，「曾幾何時國民黨變了」！

▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢,國民黨黨主席吳敦義與馬英九都前往站台。（圖／記者李毓康攝）

▲林永塘認為國民黨以前讓人溫馨有感覺，現在沒有中心思想，也沒了黨魂。（圖／記者李毓康攝）

林表示現在的國民黨「喪失了中心思想，沒有黨魂」，只會算盡機關爭權慾，讓好人出不了頭之外，也在沒有持續經營老黨員的心思下，「無形中流失了不少黨員，我也是在這種情形下變成失聯黨員的！」他痛批國民黨今年的選舉搞成這樣不是沒有原因，「或許大敗選對他來說會是件好事」，至少讓這個百年老黨重新檢視自己與面對人民，不要再做背離民意的離地國民黨。

對於國民黨讓高雄市長韓國瑜剛上任就繼續選總統的做法，林也非常不諒解，「我就搞不懂為什麼國民黨明知道推舉這些人出來會造成社會嘩然、反彈，還堅持這樣走下去？」他痛批韓國瑜背棄了高雄市民89萬張選票，當初做好、坐滿的承諾也隨風飄，「還可近乎無恥冠冕堂皇的說是民意與天意」！

對於韓國瑜「口出穢言、胡扯爛誕」，林認為這完全不是總統候選人應有的格局，更何況還「身陷房事、砂石…等一堆狗屁倒灶的事都說不清楚」。此外，國民黨的不分區立委名單更讓林覺得難以接受，「當你給國民黨機會的時候，誰又給過台灣機會！中國？這些人說的鬼話還能聽嗎？可以相信嗎？我們不能以不可能獲得之利去抵銷可能獲得之害！台灣也經不起這樣的折騰。」

▲▼總統蔡英文社群之夜。（圖／小英競選辦公室提供）

▲林永塘要在2020年選舉，投票給現任總統蔡英文。（圖／小英競選辦公室提供）

「誰都可以贏，但台灣不能輸」，林表示蔡英文任內至少給了台灣社會穩定成長免於恐懼的生活，「我不會含淚去投票也不會委曲求全，就高規興興、呼友引朋的一起去投票！我雖曾是國民黨的黨員，但國民黨這一票真的投不下去了，2020年的選舉我支持蔡英文！台灣要贏！」

林的貼文吸引了近800則留言，網友紛紛讚好，「講的太好了」、「台灣良心」、「太好了！一起為台灣加油」、「這次真的要好好做選擇，不要再被KMT騙了」、「你這種人才是真正的將領，不是因為你挺綠，是因為你能明是非。」

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