謝龍介嗆賭「2700份雞排」　韓國瑜逆轉勝蔡英文「90萬票」

▲謝龍介嗆賭2700份雞排，韓國瑜會贏90萬票。（圖／記者吳尚達攝／記者林悅翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

2020總統大選各家民調顯示，總統蔡英文的民調支持度，領先國民黨總統候選人韓國瑜10%以上的差距。但是國民黨不分區立委候選人謝龍介卻對韓國瑜相當有信心，甚至嗆聲打賭韓國瑜不但會贏，而且會大勝90萬票以上，如果韓國於沒有贏90萬票，他就送出2700份雞排。

謝龍介3日上品觀點的政論節目《暐瀚觀點》，接受主持黃暐瀚「三問龍介仙」的提問，第一個問題問到，「為什麼韓國瑜的民調這麼低？」

▲謝龍介認為，韓國瑜為什麼民調這麼低，應該要先問賴清德。（圖／記者陶本和攝）



謝龍介回答，那要問賴清德初選的時候，民調原本贏了20%，到最後輸了快10%，「我不敢說國家資源去收買媒體，我不能這樣說，我們要說，很多過去比較普通的媒體，被恐嚇、被威脅、被溝通，但是他們盡量維持在民調科學的規範之內，對某一個人做，做了『咖呷意』的數據」。

謝龍介補充，他在基層在跑的氣氛熱滾滾，跟民調在領先冷冰冰的數字不同，這種群眾的熱情反應，20年來只有阿扁、2008年的馬英九、跟現在的韓國瑜有這種能力。

黃暐瀚進一步延伸發問，為什麼韓國瑜要支持者唯一支持蔡英文，這是什麼招數？

謝龍介表示，「空城計啊，孔明在世」，人如果死掉有兩種情況驗不到傷，一種是「氣死驗無傷」，一種是「爽死驗無傷」，這樣子就可以一舉讓對方測不到數據，很多擺攤販的下午4點都去擺攤，到半夜2點回家，很多在追韓國瑜的也都不在家也民調也測不到，等到最後1月民調封關，全部都浮出來，最後10日決戰輸贏。

▲黃暐瀚的第二個問題是問侯友宜為什麼不幫韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）



黃暐瀚的第二問，國民黨去年贏了15縣市，很多地方首長卻不願意跟韓國瑜同框、同台，尤其為什麼侯友宜不幫韓國瑜？

謝龍介回答，12月8日侯友宜就會跟韓國瑜公開合體，侯友宜為什麼不接韓國瑜的新北市競選主委，因為侯友宜在選的時候百萬市民就是他的主委，所以他不需要掛那個名號，就算掛10個主委也沒用，只要侯友宜市政做得好，百萬市民就是韓國瑜的主委。

▲黃暐瀚第三個問題，「韓國瑜會不會贏啦！」（圖／記者屠惠剛攝）



黃暐瀚的第三問直接單刀直入「韓國瑜是會贏還是不會贏啦？」

謝龍介大膽預言，韓國瑜2020「贏90萬票」，韓國瑜沒有贏90萬票以上，將自台北、台南、高雄三地各發「900份雞排」。

黃暐瀚質疑，現在大家都說韓國瑜是輸300萬票，但現在不但預測韓國瑜會贏，還贏90萬票？

謝龍介分析，如果蔡英文真的贏300萬票，就不用一直大大小小的事拿出來黑韓，現在賭盤組頭開盤最多開到韓國瑜輸30萬票，「組頭又不是瘋子」。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！