郵局聯名武德宮禮盒第2波今開賣　黑虎將軍合體波波鴿

▲中華郵政攜手北港武德宮推出的「好事花生」及「開運好油」聯名禮盒。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政攜手北港武德宮推出的「好事花生」及「開運好油」聯名禮盒，首波預購反應熱烈、全數售罄。第2波預購於今天中午12時起在「i郵購」平台正式開賣，每盒隨附過爐祈福的「虎鴿聯萌」香火袋。

本次聯名禮盒由北港武德宮陪祀的「黑虎將軍」與郵局人氣吉祥物「波波鴿」合體亮相，首波去年12月16日上架預購，已全數售罄，第2波預購於今天中午12時起在「i郵購」開賣。另北港武德宮為回饋「i郵購」會員，於「i郵購」加碼推出「700盞財神燈」線上點燈服務。

中華郵政表示，聯名禮盒，每盒皆隨附限量「虎鴿聯萌」香火袋，為祈求香火護佑、招財平安，中華郵政公司董事長王國材今日與北港武德宮主委林安樂共同主持過爐祈福儀式。

「i郵購」長期以推廣台灣在地農產品及地方特色伴手禮為核心，並結合公益回饋，中華郵政表示，本次聯名禮盒每售出1盒，合作店家即捐出10元予「雲林縣聽語障福利協進會」，今祈福儀式邀請協進會理事長蕭玉敏代表受贈，由王國材代表中華郵政捐贈3萬6000元，作為聾人及聽語障者扶助專款，展現回饋社會的具體行動。