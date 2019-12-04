楊蕙如同框照曝光　徐國勇坦承「認識」：到政院後就沒見過面

記者楊蕓／台北報導

「卡神」楊蕙如涉入操作網軍帶風向，釀成前大阪辦事處長蘇啟誠自殺。雖然民進黨聲明與楊蕙如案毫無關係，內政部長徐國勇卻被爆出曾與楊蕙如同框合照。對此，內政部長徐國勇4日在立法院受訪回應，他認識楊蕙如，但自從到行政院後就沒見過面，照片場合是歡送謝長廷赴日，當時他是立委身份，謝是院長，歡送他很正常。

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市議員游淑慧昨天在臉書PO出照片，楊蕙如和謝長廷、蔡英文連任競選辦公室文宣群副執行長林鶴明、徐國勇等人同框合照，質疑楊蕙如與民進黨關係匪淺。

▼游淑慧質疑楊蕙如與民進黨關係 。（圖／翻攝游淑慧臉書）



對此，徐國勇解釋，他跟很多國民黨人士、樁腳也都有合照，民意代表在宮廟活動、獅子會活動，照相很正常，「用一張照片看圖說故事沒有意義，像前幾周我跟國民黨議員、立委候選人也同台，這又怎麼解釋？看圖說故事說不完。」

至於照片拍攝場合是在歡送謝長廷赴日，徐國勇則說，謝長廷院長去日本當大使，他曾是行政院長，我是立委，「他當院長時我是立委，歡送他很正常。」

徐國勇說，「那張照片我有看到，說實在我沒什麼印象，因為我已經三年多沒有出國，除了視察非洲豬瘟、移民署單位之外，我連機場都沒去過，所以看了那張照片我想了很久，經過你一提醒我才想起來，的確是送謝大使去日本沒錯，我早上還在想這張照片是什麼時候照的，我沒有印象。」

媒體追問，所以跟楊蕙如不熟？徐國勇則說，他認識楊蕙如，但自從到行政院後就沒見過面，「柯文哲選市長時，當時我在電視台主持節目，跑活動時也有碰到，只要上過政論節目不管藍綠我都認識吧！」

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