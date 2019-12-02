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韓、朱、侯8日板橋大造勢確定同台　吳伯雄：侯友宜在等待最佳時機出手

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▲▼朱立倫、侯友宜一起探視八仙塵爆倖存者黃博煒。（圖／朱立倫競選辦公室提供）

▲朱立倫、侯友宜。（資料照／朱立倫競選辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨榮譽主席吳伯雄2日表示，他跟新北市長侯友宜認識多年，他一個有情有義的男子漢，外界關心侯始終未跟國民黨總統候選人韓國瑜同台，質疑是否不支持他，但是，侯友宜只是在等待最佳時機出手。

據黨內人士指出，新北市黨部8日下午3:30將在板橋第二運動場舉辦韓國瑜團結大造勢，朱立倫、侯友宜都確定出席。新北市政府則表示尚未確定市長輔選行程。

吳伯雄下午新北市韓國瑜總統暨立法委員聯合競選總部成立大會籌備會議，致詞時表示，他認識侯友宜很多年，過去曾一起共事，他稱讚侯友宜是有情有義的男子漢，他只是在等待最佳時機出手，時機到了他一定會接下新北市的輔選工作。

吳伯雄指出，新北市人口全國最多，是至關重要之地，各黨最關心的地方，所以這裡一定要拿下勝利；他說，日前前新北市長朱立倫到楊梅參加吳志揚競總成立時，提及選民關心的全國競選總部主委，朱立倫說，他很樂意，也準備好了，「就等韓國瑜宣布」

他也強調，若讓民進黨在執政四年，立法院不斷通過不三不四、不合正義的法律，台灣會變成什麼樣子！很多民進黨做的事情，自己認為理所當然，但是外界都啼笑皆非，除此之外，他也呼籲黨內同志提高警覺，防止奧步。他過去溫良恭儉讓，但現在開始，「我不客氣了！」

新北市黨部主委李乾龍致詞時也表示，國民黨建黨125年以來，現在面臨被民進黨滅黨的危機，但是此時是最團結的時候，過去一個月百人都不到，這個月恢復黨籍、加入黨超過1500人，年輕人主動入黨。現在的民調已經失靈，全世界也只有台灣的第四權，整日在監督執政黨，只監督在野黨。

李乾龍說，在國民黨存亡之初，百姓認為國民黨還是可靠的，2020總統、立委選舉一定要 下架蠻橫、腐敗的民進黨。

國民黨新北市立委候選人邱烽堯、柯智恩、林德福、羅明才、黃志雄、洪孟楷、李永萍、李翁月娥等人出席，前國民黨主席吳伯雄、前台北縣長林豐正、韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋、新北市議長蔣根煌、無黨聯盟總召蔡錦賢等人2日出席新北市韓國瑜總統暨立法委員聯合競選總部成立大會籌備會議及幹部授證典禮。

▲▼新北市韓國瑜總統暨立法委員聯合競選總部成立大會籌備會議及幹部授證典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

▲吳伯雄出席新北市韓國瑜總統暨立法委員聯合競選總部成立大會籌備會議及幹部授證典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

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