民進黨切割楊蕙如　柯文哲酸：葛特曼他們也說跟他們無關

▲「柯文哲X民眾黨不分區女力」宣傳片拍攝。（圖／記者葉南州攝）

記者陳家祥／台北報導

檢調查出「卡神」楊惠如就是在幕後帶風向，導致大阪駐日代表自殺的網軍頭，且與民進黨關係匪淺，引來熱議。對於民進黨全面切割楊蕙如，台北市長柯文哲4日受訪酸溜溜表示，「民進黨都說跟他們沒有關係喔？以前葛特曼我叫他們要交出戰犯，他們也說跟他們無關，我說吳祥輝？跟他們無關？現在問到卡神也是跟他們無關」。

對於民進黨切割蔡英文，總統蔡英文、駐日代表謝長廷都切割？柯文哲表示，謝長廷講的是對的，「我知道謝長廷這幾年到日本去跟台灣互動不多」，接著柯說，民進黨都說跟他們沒有關係喔？以前葛特曼我叫他們要交出戰犯，他們也說跟他們無關，我說吳祥輝？跟他們無關？現在問到卡神也是跟他們無關。

另外，有網友爆料，指蔡英文的表姊林美珠兒子為網軍頭。柯文哲嘆了聲氣說，「唉，反正…，差不多啦，反正這樣，常常媒體報的，我覺得這樣，幾分證據講多少話」。

柯文哲說，反正遇到這種事大家都會切割，「向我每次講說葛特曼是誰搞的，到現在為止也沒有人要承認，就這樣」。

有趣的是，大多網軍的起手式，是先抹別人是柯粉，似乎有統一的攻擊模式？對此，柯文哲笑說，「去年那時候，有一次姚文智也弄一個什麼柯粉出來哭哭啼啼的，說他以前是柯粉現在對柯文哲很失望，後來被起底不是一樣？這常常是這樣，我發現SOP久了大家都開始按照sop做事，不錯」。

至於會不會無奈？柯文哲說，也不會無奈，「我就說這還剩下幾天？41天？大家再忍耐一下，41天后台灣就比較安靜」。



