快訊／網軍IP位置來自立法院　矛頭指向民進黨立委辦公室

▲國民黨團召開「民進黨豢養網軍」記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案。台北地檢署查出，與綠營關係良好的「卡神」楊蕙如就是網軍首領，每個月發給下線網軍一萬元。國民黨團4日召開記者會表示，根據監察院報告，楊蕙如「idcc」網路帳號使用的IP，部分時間是來自政府機關中的立法院。據透露，IP位置來自於民進黨立委黃國書辦公室。

對此，立法院發出新聞稿回應：「有關媒體報導網軍IP一事，立法院資訊處表示，210.69.138.169之IP為本院中興大樓2、3樓對外IP之代表號。此外，根據現行通訊技術，IP也可以遭偽冒，或論壇平台遭受入侵，竄改紀錄。」

另外，監察院的調查報告指出，卡神網軍集團的PTT帳號「idcc」，當初是使用日本東京的IP上網發文帶風向；有個帳號「TFedrex」，也曾經使用過同個日本東京IP上網，又曾使用過立法院的IP上網，「TFedrex」和「idcc」疑似是同一人。

若用「TFedrex」使用過的立法院IP去查，發現有人三度使用這個立法院的IP上網發文，轉載民進黨立委黃國書的臉書內容，而黃國書的某位羅姓助理也曾用同個IP上網，發文徵求問卷對象。

對此，國民黨立委林奕華指出，網路帳號使用的IP，部分時間是來自政府機關中的立法院，就表示立法院113位立委都有可能是殺人幫兇，院長蘇嘉全應該要公開清查IP是來自哪個辦公室的，「如果今天是共諜案，蘇院長難道會讓民進黨立委都蒙上共諜的嫌疑犯嗎？」

林奕華也提到，他的辦公室很早就接到民眾檢舉，楊蕙如在2017年承辦WTA台灣女子網球公開賽時，帳目與資格都有問題。懷疑部分資金就是楊蕙如購買網軍的經費來源？

林奕華說明，根據「教育部運動發展基金辦理國際體育運動交流作業要點」第二條規定，體育署只能補助法人、團體。但網協祕書長劉中興曾表示楊蕙如的公司及體育署確曾邀網協，掛名WTA台灣賽共同主辦單位，但有關申請補助都由楊蕙如的公司負責，網協並無介入。

林奕華質疑，程序上，體育署補助只管法人、團體，賽事承辦者應為網協，理當由網協去找合作夥伴，為何WTA女子網球邀請賽會相反，由合作單位、補助單位一起反向找主辦單位？是否一開始就是要找網協單純掛人頭、出帳？再者，為何體育署要幫易始找網協掛名？難道不是替易始大開方便之門嗎？體育署應告訴告民眾，為何要幫易始牽線？究竟是體育署本意，或行政院高層授意？這筆錢有沒有包含眷養網軍的費用？

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