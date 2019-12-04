楊蕙如補助金流曝光 ! 北市體育局2年1010萬　交通部觀光局也給了650萬

▲北市議會國民黨團記者會「網軍錢從哪裡來？國營事業、體育賽事成楊蕙如小金庫」。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

檢調查出「卡神」楊蕙如就是在幕後帶風向，導致大阪駐日代表自殺的網軍頭，北市議員徐巧芯等人4日開記者會爆料金流，北市體育局2年1010萬，交通部觀光局也給了650萬，質疑WTA總收入狂增4、5千萬 「這個活動幾乎就是國家養的」。

楊蕙如公司發函給體育局 副本給5為謝系議員

徐巧芯說，為什麼有錢養網軍？楊蕙如為什麼可以每個月附網軍一萬元，她質詢過WTA公開賽，連柯文哲都承認怪怪的，要求體育局檢討，楊蕙如的公司是易使公司，她是公司董事，在2017、2018跟北市府申請體育賽事，照理說應該要得到WTA原始單位授權，但根據體育局檢討報告，易使公司只有2016年在高雄舉辦的電子郵件往來，每年度不同獎金不同規格，為什麼不需要得到授權？

徐巧芯更爆料，易始公司2016年曾發文體育局要求提出易使公司與寶悍公司共同舉辦的文件，但是易使公司與體育局的往來，為什麼要副本給5位市議員，還這麼剛好都是謝系是議員？ 徐巧芯質疑，5位市議員是否有協助卡神爭取舉辦活動？民進黨不是說沒關係？為什麼碰到卡神要幫忙？而若只是被動收到公文，楊蕙如憑藉在謝系的地位把議員的名字亮出來，就是要告訴市府有靠山。

徐巧芯質疑，2016年WTA公開賽總獎金為50萬美元，2017、2018年比賽總獎金縮減為25萬美元，照理來說總經費應該下降，但此案反其道而行，在民進黨執政後補助金額不斷上升，另市政府體育局連續兩年補助，補助單位更擴及體育署、交通部以及公營事業。

游淑慧指出，獎金規模縮小，總經費從6000多萬到8000多萬，因為北市府有規定補助額不能超過一定比例，且所有公部門的補助額夾起來不能超過一定比例，他就要把規模做得很大，方便申請輔助，且一定要把支出做得比收入大，否則如果有盈餘，北市府將分到一定比例。

民進黨上任後WTA總收入狂增4、5千萬 「活動幾乎國家養的」

游淑慧說，本來2016年總收入只有1300多萬，但民進黨上任後，2017、2018狂增加4、5千萬，但是票證收入是不會增加那麼多的，像是2017年總收入5300多萬，獲得4200萬補助，2018年總收入6800萬多元，但補助就有5000萬，都超過70%，「這個活動幾乎就是國家養的」，等於增加的收入都是中央加地方的補助收入，游淑慧要求公部門去勾稽補助是否超過公部門規定之比例。

游淑慧披露，易始公司從2009年成立，但接到標案剛好都是2016年之後，「開始大爆發」，2016年到2018年拿到11個政府案子，北市府5個標案就1500多萬，中央有600多萬，管碧玲曾經坦承他有幫忙協調中油那一筆，為什麼台灣菸酒、中油、台電要開標案補助WTA？民進黨上台後就開始拿國營企業補助。

一張發票就1000萬 品項只寫「WTA活動規劃執行」

羅智強轟，「有多少奶水就有多少網軍」，中華民國哪一個私人公司神通廣大？2017、2018年在交通部補助650萬，體育署5000萬，北市1000多萬，加上國營事業加起將近上億元，謝長廷跟民進黨開始魔鬼總切割，但卡神可不想切割，連根北市府要補助還要副本給謝系議員，是恐嚇台北市政府嗎？現在出了事謝長廷切割的很快，可是楊蕙如申請補助可沒去切割謝長廷，管碧玲自己都承認幫楊蕙如跟中油要錢，出事是切割會不會太晚。

羅智強指出，根據經費分攤原則作業程序，有列舉舉多分攤項目，但易使公司承辦活動透過寶悍平台開設發票，再拿去申請補助，一張發票就1000萬，裡面只有一句話， 「WTA活動規劃執行」，羅智強痛批，「九個字，一個字一百萬，這合理嗎？」民進黨用國家資源粉飾政績，這叫不應該，用國家資源打擊政敵，這叫很惡劣，用國家資源霸凌文官，出一條人命，這叫做沒人性。

體育局：結案報告公布在體育局官網

體育局副局長回應劉寧添表示，結案報告公布在體育局官網，希望公開透明，目前來看，那些議員沒有進行關切，至於取得授權爭議，他們當時上官網去看行事曆，確實顯示台北公開賽舉辦。

針對補助項目，劉寧添說，體育局舉辦體育賽事辦法，公開賽最多給到800萬，體育局有審議原則，2017年補助460萬，2018年則是550萬，2017年在小巨蛋舉辦，420萬場地費，其他費用是印手冊，2018年在和平籃球館舉辦，主要也是補助場地費；有關羅智強批評開了1000萬發票，劉寧添強調，並沒有核銷成功，最後核銷時有附上細項說明，才給予通過。

▲易始股份有限公司舉辦WTA公開賽金流。（圖／徐巧芯提供）