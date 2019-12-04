網軍護航謝長廷　韓國瑜：蔡英文受訪「支支吾吾」更顯心虛

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

與綠營關係良好的「卡神」楊蕙如被檢方抓到是網軍後，總統蔡英文在受訪時似乎一度語塞，稱「我們不願意看到...也會...就是說採取必要的...痾...這個...行動」。對此，國民黨總統參選人韓國瑜就諷刺，「面對網軍問題時支支吾吾說明不清，更顯心虛。」

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案。台北地檢署查出，與綠營關係良好的「卡神」楊蕙如是就是網軍首領，每個月給下線網軍一萬元。

國民黨總統參選人韓國瑜3日在臉書連發3文砲轟民進黨，批評蔡英文不能為楊蕙如操弄網軍案裝聾作啞，台灣人有權知道誰付錢給網路加害者，讓這些人得到金錢與資源在網路恣意妄為。

韓國瑜4日一早在臉書諷刺蔡英文，「面對網軍問題時支支吾吾說明不清，更顯心虛」，還用Hashtag寫下，「#這是網路罷凌絕不讓你輕輕放下」、「#如果有500個網軍一個月就要500萬」、「#錢從哪裡來」。

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