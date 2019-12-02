「楊蕙如間接導致蘇啟誠之死」葉元之：看見一隻蟑螂後面就有百隻！

▲葉元之受訪。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者羅婉庭／台北報導

去年日本關西機場因颱風關閉後網路抨擊四起，輿論全指向駐大阪辦事處處長蘇啟誠間接引發自殺事件後，台北地檢署循線查出是由「卡神」楊蕙如以「idcc」帶起風向。對此，韓國瑜競總發言人葉元之2日指出，司法已認證楊蕙如是綠營網軍，「看到一隻蟑螂，後面就有幾百隻蟑螂」，到底網路上還有多少「楊蕙如們」

葉元之指出，楊蕙如與謝長廷的關係非常緊密，是謝的子弟兵，除了幫謝助選，且透過謝系立委及議員「喬」案子。去年關西機場事件發生，楊蕙如第一時間出來帶風向，指謝長廷根本管不到大阪辦事處，把責任都推給蘇啟誠，造成蘇啟誠之死；謝長廷對此事知不知情，甚至從中指使，事關一條人命，謝長廷必須出來說清楚。

葉元之也表示，網路上之所以會充斥大量不利韓國瑜及國民黨的假消息，就是因為只要一有不利韓或國民黨的風吹草動，網路上就有大量假消息及製圖散發，楊蕙如只是其中一個，如同「看到一隻蟑螂，就知道後面還有幾百隻蟑螂」，現在抓到一個楊蕙如，後面還有幾百個「楊蕙如們」仍在操縱選舉，他呼籲選民，一定要明智判斷！

在發生關西機場關閉事件後，為楊蕙如所有的帳號「idcc」在ptt為駐日代表謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處，意圖操作網路風向，楊女除了因大阪辦事處長蘇啟誠自殺事件疑帶風向遭起訴外，她過去就曾因疑似發文帶風向，惹出許多爭議。2011年民進黨內總統初選時，民進黨中央籲媒體依選罷法精神，初選期間勿公布總統初選的相關民調。

但是，楊蕙如卻在噗浪張貼同屬謝系的蔡英文辦公室發言人阮昭雄的民調監聽數據，引發蘇貞昌陣營不滿，並抨擊楊蕙如的數據有誤導之嫌。

楊蕙如每月透過下線蔡福明給發文網軍1萬元，證明網軍領薪「1450」元不是誤傳，起訴楊蕙如、蔡福明，代表司法已認證進黨網軍很厲害，而且民進黨很厲害之處還包括老是把網軍推給對岸，其實卻是有系統透過「楊蕙如們」在網路帶風向，造成蘇啟誠之死，非常可惡。