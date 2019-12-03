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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌緊咬砂石案　李佳芬「韓國瑜後援會」首在台北露面！

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▲▼李佳芬返台 。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜夫人李佳芬 。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜岳家被時代力量立委黃國昌指控過去經營砂石業有所不法，引起雙方激烈的攻防戰。韓國瑜夫人李佳芬3日下午將出席「台北市婦女工作總會暨黨籍立委後援會成立大會」，是事件被爆出後首次在台北露面；《ETtoday新聞雲》將全程直播。

對於黃國昌的爆料引起軒然大波，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之3日上午受訪表示，黃國昌編了一段故事、講了一個似乎很嚴重的事情，但證據卻都非常薄弱，最後只拿出一些協調會的會議記錄，不具價值，就憑他一張嘴，現在被看破手腳，就做政治動作，跑去監察院檢舉，韓陣營不會隨他起舞。

他指出，黃國昌現在出來演這齣爛劇，就是為了時代力量的聲量，此案已經歹戲拖棚，黃國昌再繼續搞下去，只會消費他過去的信用。

黃國昌日前指控李佳芬父親李日貴的大通砂石行1998年在行水區盜採砂石，並由時任立委的國民黨總統候選人韓國瑜關說、協調。韓國瑜競選辦公室法律顧問葉慶元表示，若立委開協調會構成圖利罪，是法學上的一大發現，黃國昌不知道開過幾場協調會，為什麼要浪費社會資源去討論一件根本不違法的事情？

韓國瑜競選辦公室顧問鄭照新指出，當時李日貴設立「大通砂石公司」是獲「開採改善計畫契約」的業者，沒有盜採問題。但黃國昌連採集後的「洗選場址協調」與「已獲開採改善計畫契約非盜採」的界線都分不清楚，就聲稱韓國瑜夫婦特權關說。

由砂石業者公會成立聯合開發委員會執行整體改善計畫，由政府整合輔導濁水溪砂石業者，是縣府的大型計劃，非針對特定公司。當業者接受輔導與配合，將洗選場等設施逐步退出河川中央向岸遷移時，便出現洗選場該設在何處的疑問，在法制化尚未完備過程中不斷向岸逐步遷徙，濁水溪許多業者都出現砂石洗選場用地取得法律定位問題。

對於黃國昌質疑洗選場可以從農牧用地變為礦業用地、非法占用由新堤防圈出的土地。鄭照新表示，黃國昌所稱7場協調會中，1998年1月8日「1997年12月24日研商濁水溪沿岸設置砂石洗選場用地取得困難問題會議紀錄」，便是業者配合政策下的法制化過程案例之一。

他說，根據「碎石碎解洗選場合法化程序及常見問題釋疑」主管機關輔導相關業者合法化過程中，協助變更為礦業用地，本來就是政府公開的SOP，協調會至多是建立有效率的平台，其解決辦法不可能超越既定沿革，關說施壓之說根本「無稽之談」。

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