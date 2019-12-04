民進黨切割楊蕙如！陳思宇酸：可組「網軍受害者聯盟」　用司法來還清白





▲陳思宇。（圖／記者楊亞璇攝）

記者袁茵／綜合報導

「卡神」楊蕙如遭檢調查出是網軍首領，涉嫌利用PTT帶風向，造成大阪辦事處長蘇啓誠不堪輿論壓力而輕生，隨後駐日代表謝長廷回應，「楊蕙如的事情我都要負責？」引來外界批評。對此，民眾黨發言人陳思宇酸說，「現在政壇都流行怪別人嗎？」支持民進黨籌組「網軍受害聯盟」提告，讓民眾知道民進黨是不是真的有網軍。

陳思宇4日在臉書上提到，關於網軍事件，民進黨籍駐日代表謝長廷說，「楊蕙如的事情我都要負責？張善政說她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」曾經聘用楊蕙如當競選總統時網路執行長的謝長廷根本劃錯重點，「在你擔任公職期間，楊蕙如在網路上帶風向間接導致外交官自殺的操作，給下線網軍的每月一萬的資金到底哪裡來？」

陳思宇說，同場加映，3日民進黨副秘書長林飛帆更說，「要質疑楊蕙如是民進黨的網軍，要先搞清楚民進黨中央從卓榮泰主席到羅文嘉秘書長再到林飛帆都是楊蕙如網軍霸凌的受害者，支持司法單位查出真相。」然而不是不報是時候未到，現在民進黨從黨中央到各派系急著劃清界線，從跟民進黨「沒關係」到林飛帆以「受害者」之姿跳出來，其實有沒有關係絕對不是民進黨認定，而是該由檢調持續調查。

陳思宇表示，為了避免大家誤會，民進黨籍副總統候選人賴清德在黨內初選時的一番「請蔡英文停止對他的網軍攻擊」，也就是誤把賴清德口中蔡英文網軍當成民進黨的網軍，「反霸凌從我們自身做起，既然都有受害者了，更不能姑息，所以我無限期支持民進黨中央籌組『網軍受害聯盟』 並提告，讓司法還民進黨清白，也讓民眾清楚知道民進黨是不是真的有網軍。」

其他人也看了這些...

►楊蕙如同框照曝光 徐國勇坦承「認識」：到政院後就沒見過面

►網軍護航謝長廷 韓國瑜：蔡英文受訪「支支吾吾」更顯心虛

►林飛帆自稱遭卡神霸凌 孫大千諷：沒配合英派才會被網軍攻擊

更多熱門新聞...

►楊蕙如養網軍風波延燒…徐國勇：內政部有網軍我就下台

►民進黨切割楊蕙如 柯文哲酸：葛特曼他們也說跟他們無關

►民進黨切割楊蕙如...一張照卻洩底：徐國勇、林鶴明都同框了

►超越藍綠，就靠她了