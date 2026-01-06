菲律賓「馬永火山」進入3級警戒　當局建議危險區居民撤離

▲馬永火山1日才調升至二級警戒，6日再度升至三級警戒。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓最活躍火山「馬永火山」（Mayon Volcano）警戒級別6日調升至三級，原因是火山活動急遽增加。當局警告，未來這幾天或是數周內可能發生具爆發性的火山活動，建議6公里危險區域內的居民撤離。

路透、拉普勒新聞網等報導，馬永火山內部岩漿持續上湧，火山口已觀測到熔岩穹丘形成。菲律賓火山地震研究所（Phivolcs）表示，火山口熔岩穹丘在6日中午12時26分發生崩塌，形成火山碎屑流（PDCs），從火山口向下蔓延。火山碎屑流由火山顆粒碎片、氣體及火山灰組成，沿火山坡面高速移動，威脅極大。

到了6日下午1時20分，菲律賓火山地震研究所指出，馬永火山正發生火山口熔岩穹丘的岩漿噴發活動，熔岩流及危險火山碎屑流影響火山中上坡面的機率增加，未來數天至數周內可能出現具爆發性的火山活動。

當局建議火山周圍6公里半徑危險區域的人進行撤離，以防範熔岩流、落石及其他火山災害威脅。菲律賓火山地震研究所也呼籲民航部門提醒飛行員避免在火山山頂附近空域飛行，因為突然噴發的火山灰可能對飛機危險。

馬永火山警戒級別今年元旦才調升至第二級，沒隔幾日再度升至第三級。監測數據顯示，自1月1日以來總計發生346起落石事件與4次火山地震，相較於2025年11月至12月的599次落石，頻率明顯上升。

馬永火山東側及東南側坡面自2024年6月起出現膨脹隆起，這座火山最近一次調升至第三級警戒是在2023年6月，後續於同年12月降為第二級，2024年3月再降至第1級。

馬永火山在菲律賓22座活火山之中最為活躍，過去4個世紀噴發超過50次。最具破壞性的噴發發生在1841年2月，熔岩流掩埋整座城鎮，造成1200人死亡。