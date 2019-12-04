林飛帆自稱遭卡神霸凌　孫大千諷：沒配合英派才會被網軍攻擊

▲林飛帆。（資料照／記者蔣婕妤攝）

記者黃巈禾／台北報導

「卡神」楊蕙如遭檢調查出是網軍首領，涉嫌利用PTT帶風向，造成大阪辦事處長蘇啓誠不堪輿論壓力而輕生。民進黨副秘書長林飛帆3日表示，民進黨從主席卓榮泰、副秘書長羅文嘉到他個人，哪個人不是楊蕙如網路霸凌的受害者？對此，韓國瑜競選總部副執行長孫大千4日直言，沒積極配合英派，才會被網軍攻擊。

孫大千在臉書表示，林飛帆是「提油救火」，這時候把卓榮泰和羅文嘉扯出來，不是越描越黑嗎？顯然林飛帆忘記當年卓榮泰和羅文嘉因為在民進黨總統黨內初選時，沒積極配合英派的主張，才會被網軍霸凌攻擊。

▲羅文嘉。（資料照／記者林敬旻攝）

孫大千指出，當時民進黨黨內總統初選的參選人賴清德，堅持和總統蔡英文競爭，也遭受到網軍無情的修理謾罵，賴清德甚至還公開呼籲，黨內同志不應該利用網軍打擊異己。

孫大千認為，林飛帆的說法，再次認證賴清德、卓榮泰、和羅文嘉都曾經是網路霸凌的受害者，「那麼，究竟是誰操控網軍打擊黨內同志呢？答案不就呼之欲出了嗎？」

▲「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

2018年9月燕子颱風侵襲日本，造成至少500名台人受困關西機場，現場民怨延燒到駐日代表處。當時一名ID為「idcc」的網友在PTT挺謝長廷，稱謝長廷為態度惡劣的大阪駐日代表處背了一個大黑鍋。今年5月，有鄉民發現這名叫「idcc」的網友IP竟和楊蕙如相同。

檢警查出幕後指使者是楊蕙如，而藍營更直指她就是民進黨網軍。面對外界質疑，蔡英文3日表示，該案已進入司法調查階段，不就個案評論，立場上就是要防止錯假訊息混淆是非，或是製造社會對立，不希望為選舉操作。

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