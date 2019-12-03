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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨要求謝長廷為「卡神」下台　前大使介文汲：司法要還蘇啓誠清白！

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▲▼國民黨記者會 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前大使介文汲。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

台北地檢署正式以「侮辱公署罪」起訴「卡神」的楊蕙如，去年因燕子颱風襲擊關西機場，最終導致駐大阪台北經濟文化辦事處處長蘇啓誠自殺的悲劇，再度成為焦點。對此，前大使介文汲3日表示，檢調系統應繼續向上追查，一定要還蘇啟誠清白。

介文汲表示，「卡神」網軍操作輿論事件證據逐一曝光後，外交部的態度、立場啟人疑竇，不應把一條人命不當一回事。蘇啓誠出身於農家，憑自己努力參加特考，從科員一級一級升上來，且作人非常謙和、彬彬有禮，他非常注重自己的榮譽，且用生命捍衛自己的清白。

他說，政治不管如何不堪，也不能做到如此明目張膽的害死一個人，檢調單位會持續抽絲剝繭，釐清更多真相，希望檢調系統繼續向上追查，讓採取這種手段及政治異己的人，得到應有的制裁，讓冤屈、迫害畫上終止。

介文汲表示，外交官在任內自裁，是古今中外外交史上少見的事情，要讓冤屈平反、真相廣為人知。諸多惡毒的言論全指向駐大阪辦事處，每個字都跟一把刀一樣，殺死一個好人，如今判決已出，一定要還他清白，這只是一個開始，這件事情公諸於世，要給這些人最嚴厲的制裁；他也批評吳釗燮的冷淡回應，不合情也不合理！非常無情。

▲▼國民黨記者會 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲陳以信。（圖／記者羅婉庭攝）

陳以信表示，這次起訴有重要的象徵意義，也是重要判例的開始，值得肯定。蘇啓誠是國家培養的優秀外交官，從他公諸於世的遺書可知，他不願受到外界的羞辱，如今這個羞辱從何而來，就是「卡神」楊蕙如語網軍所帶起。

陳以信表示，一個月一人一萬元的網軍經費從何而來？背後有無政府預算？中央單位是否為幫兇？是否有案外案？顯然謝長廷與楊蕙如私交，兩人在此案件中又是何種關係？有無可能成文案件的教唆嫌疑人？這些疑點都尚未查清。

陳以信提出四點，首先，總統蔡英文身為外交最高長官不會感到內疚嗎？第二、楊蕙如事件只是民進黨網軍的冰山一角，蔡英文身為黨主席難辭其咎，應向國人道歉。第三、外交部長吳釗燮一句譴責都沒有，簡直是唾面自乾，呼籲應出面譴責楊蕙如。第四、外界質疑駐日大使謝長廷是否為始作俑者？他應出面說明，中華民國現任大使可能介入輿論致死案件，是對國家的羞辱，應下台負責！

關西機場因颱風關閉引發爭議，當時，為了轉移外界對駐日代表謝長廷的責難，民進黨立委們對蘇啓誠的猛烈砲火，綠營媒體對大阪辦事處的無情抨擊，許多元素都來自綠營網軍在PTT帶風向的發文內容。

據北檢調查指出，楊蕙如所用的「IDCC」帳號IP位置竟然是從日本東京發出，地址是政府單位所屬，且楊蕙如過去與民進黨輔選有深厚關係，整個案件是否由綠營高層操作，令人質疑。

▲▼國民黨記者會 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

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