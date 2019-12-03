拍死、彈死、悶死…蒼蠅「死亡一刻全筆記」噁炸！網見屍體狂嘔：法醫系？

▲有網友將蒼蠅屍體黏貼在筆記本上，並且記錄各種死亡方法。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

法醫系是你？大陸微博近日瘋傳3張照片，只見一本筆記本上頭黏滿一排「蒼蠅屍體」，旁邊除了寫上死者編號、死亡方式外，還列出不同的死因，包含「彈死、按死、拍死、踩死、凍死、悶死、活抓」等，讓許多網友看完不斷乾嘔直呼，「這就是傳說的死亡筆記本嗎？」

微博一名網友近日發文表示，打開朋友的日記本後嚇了一跳，因為上頭被朋友用膠帶貼滿不少蒼蠅屍體，有的甚至支離破碎，畫面讓人頭皮發麻；更誇張的是，屍體不僅被標號外，右側還寫下何種死法，舉凡常見的彈死、按死、拍死外，也有活抓、直尺敲死等。滅蠅功力讓人大開眼見，網友也不禁讚嘆「這手速之快可想而知啊！」

▼不少蒼蠅屍體都已經四分五裂。（圖／翻攝自微博）

據悉，蒼蠅聽覺和視覺都相當敏銳，耳朵傳遞資訊的速度也比人類耳朵快了好幾倍，複眼更讓牠們擁有360度的視角，因此能夠快速地做出反應、避開敵人攻擊捕。倘若想要抓住牠們，大概只能利用黏蠅板、捕蠅拍、電蚊拍等工具，想用雙手完成滅殺行動，幾乎是不可能的任務。

網友看完紛紛留言，「為什麼1天可以打到17隻蒼蠅啊？這是什麼樣髒亂的環境」、「你真的可以去做刑警或者法醫了」、「編號173那隻死因寫『不明』，是被嚇到心肌梗塞猝死嗎？」、「要不要這麼細心，我笑死」、「有夠噁也很無聊」、「活抓也是挺厲害，怎辦到的，求教學」、「每次作案必備死因啊，好讚」、「應該離這種朋友遠點的...」。

也有人分享說，利用吹風機的冷風吹蒼蠅，就會引起蒼蠅一連串的神經回饋作用，造成蒼蠅前腳只能牢牢攀附物體、翅膀收縮無法動彈，此時如果要抓捕就顯得比較容易。

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