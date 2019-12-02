阿公家挖出「金屬火熱寶貝」！　網見無價骨董陷回憶：用50年不會壞

▲骨董吹風機 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

以前的商品真的都很真材實料！一名網友在阿公家挖出骨董級的吹風機，即使外表已佈滿了歲月的痕跡，卻還能正常使用。貼文一出，網友們紛紛陷入回憶，表示使用時真的要格外小心，「風都是燙的」、「我媽差點火燒椅子」。

「在阿公家看到這個寶貝，有人能告訴我，這東西年紀有多大嗎？」一名男網友在臉書「爆廢公社」中發文，原來他在阿公家發現這支復古版的金屬吹風機，從外觀氧化和泛黃的程度來看，年紀應該不小，「有人能告訴我，這東西的年紀大約多大嗎？」

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原PO指出，這支吹風機的耐用程度很驚人，插頭一插竟然還能使用；不過阿公也千交代萬交代，吹風機不是一般的燙，千萬不要拿太近，否則容易燒到頭髮。

▲網友回覆。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片一曝光，立刻勾起許多網友的回憶，共通點就是它「真的很燙」，「我媽還曾差點用這個火燒椅子」、「我小時候用過，用不好會變捲毛」、「根本可以當工業用的熱風槍」、「以前的產品都貨真價實」、「我媽還有在用」、「胡椒蝦利器」、「這個風超燙」、「我家也還有，捨不得丟」、「起碼50年了吧」、「回憶無價」。

另有網友表示，這種吹風機在為數不多的傳統理髮店還可以見到，一般都是利用它的高溫來「塑型」用的，「我阿嬤在剪頭髮的，客人要燙捲她都拿這支。」此外，如果上網搜尋「鐵製吹風機」、「鐵吹」都還可以看到有賣場在販售，也有民眾把家中的二手貨拿來出清，充滿了滿滿的時代感。

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