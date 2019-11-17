獨／筆記本記錄輕生方法及死前之旅　日男來台跨鐵軌遭區間車撞死

日本男子到台灣，竟走到鐵軌上輕生，遭區間車撞死。（示意圖／翻攝自合鐵事故通報平台）

記者李忠憲／台中報導

台鐵區間車日前行經縱貫海線台中港往大甲站時，撞死一名男子。警方發現死者包包有一本日本護照，經查確定是20歲日本男子植田輝。據了解，疑有憂鬱症的他，在筆記上規劃輕生方法及死前要如何吃喝玩樂，竟選擇來台結束生命，家屬也將從日本趕來接他回去。

10月15日晚間6點許，區間車2618次行走在縱貫海線南下182K附近時，撞上不明物體後立刻停車。列車長下車查看未發現異物，停車29分鐘再繼續開車，並通報鐵路警察前往查看。

鐵警局台中分局大甲派出所獲報後，立刻派員前往搜索，約20分鐘後果然發現一名男性死者。員警從他包包中找到一本日本護照，立刻透過日本交流協會查證，確認死者就是日本籍的20歲男子植田輝。警方也調閱現場附近監視器，發現男子是從附近巷口進入，再跨進斜坡。

另外，死者包包內另有一本筆記本，裡面寫滿日文，警方也找來日文老師協助翻譯，發現裏頭除了記載他要怎麼輕生，還有死前要怎麼吃喝玩樂。

日本家屬得知後也向警方表示，死者確實有憂鬱症狀，但不知怎麼會跑到台灣結束生命，近日將來台灣將他接回去。

檢警16日相驗後，也先採集死者DNA，將等家屬來台後進行比對，確認無誤後將開立死亡證明，再發還家屬處理後事。

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