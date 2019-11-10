影／Uber司機有求必應！　半夜「送吹風機到家」解救大夜妹　網加碼曝更神經驗

記者黃可昀／綜合報導

一名女網友長期上夜班，每天回到家已經11點，所以洗澡、吹頭髮等等都會刻意放低音量，結果昨晚回家洗完頭時，才發現吹風機忘在哥哥房間裡，而且哥哥已經熟睡且房門上鎖，導致她現在沒有吹風機可以用，無奈之下只好向男友求助，結果男友最後想出了「請Uber司機幫忙送吹風機」的妙招，成功在三更半夜解救了整頭溼答答的女友。

▲Uber司機順利將吹風機送到原PO手裡。（圖／翻攝自爆廢公社）



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原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，身為職業軍人的哥哥平常都待在軍中，所以她半夜洗完澡後，都會在哥哥房間內吹頭髮，避免吵到其他已經睡著的家人，但昨晚哥哥突然回家住，睡前卻忘記把吹風機拿到客廳，原PO不敢吵醒呼呼大睡的哥哥，所以只好頂著剛洗完的頭，傳訊息給男友求救。

▲把吹風機當成乘客一樣送過去。（圖／翻攝自爆廢公社）



由於男友當時正在上班，也沒辦法送吹風機到原PO家，於是他突發奇想叫來Uber，請司機把店裡的吹風機送到女友手上，司機雖然有點錯愕但也答應了他的要求，開車載著吹風機送到原PO家樓下，讓原PO感謝地說，「Uber司機真的很好心沒有拒載！」

網友表示，只要不是運送違法的東西，基本上Uber司機都會幫忙送，「吹風機還好吧？我送過一串鑰匙」、「通常這種不會拒載，因爲載人比載吹風機車子消耗還大」、「真貼心，可以嫁司機了」、「我以前跑Uber的時候送過兩根油漆刷桿，還有50元小費。」甚至有網友分享，「我男友才扯，之前去受訓車營區外忘記有沒有鎖門，他也不能再出去確認，只好叫Uber幫忙看，Uber還拍影片傳給我男友。」

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