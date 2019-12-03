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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁正式表態！認為韓國瑜慘輸　喊「明年一定投給蔡英文」

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記者洪靖宜／高雄報導

前總統陳水扁正保外就醫，但日前他同意出任一邊一國行動黨不分區立委，再踩中監紅線，同樣身為一邊一國行動黨不分區立委的前高雄市議員鄭新助，3日舉辦記者會還邀請陳水扁一同出席，陳水扁也在記者會上正式宣布，「阿扁明年一定投給蔡英文，讓她總統競選連任成功。」

▲前總統陳水扁出席鄭新助記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前總統陳水扁出席鄭新助記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前總統陳水扁出席記者會。（圖／記者洪靖宜攝）

一邊一國行動黨公布不分區立委名單，前總統陳水扁調整後改排在不分區第6名，但他被台中監獄規定不能參與選舉活動、不能參與政治活動、不能接受媒體採訪、不可參與顯然與疾病無關的活動，但答應出任一邊一國行動黨不分區立委，是再踩中監紅線。這次出席記者會，陳水扁並無主動致詞，開放現場媒體提問。

至於出席這場記者會，有無向中監申請？陳水扁說，「有啦，我有提出報告，我相信現場有中監的人，都有錄影錄音，感謝他們關心，事先有報告，有受到邀請來記者會，我有報告。」

▲前總統陳水扁出席鄭新助記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前總統陳水扁需宣布支持蔡英文       。（圖／記者洪靖宜攝）

而不分區排名第六，是否會受到蔡英文總統支持？陳水扁坦言，「蔡總統不會讓我選，這次受到提名，我非常感激，心裡有數，這是要問蔡英文總統可不可以點頭的政治問題，但大家了解蔡英文不會同意，政治問題總統不處理，因此要做不分區立委絕對是沒有，我們心裡有數，但可以把票投給一邊一國行動黨，支持鄭新助，他代表阿扁。」

記者會進入尾聲時，陳水扁卻自己拋問題，最敏感也最重要大家都很好奇的問題，要現場媒體提問，但眼見沒有人要提問，陳水扁就反問鄭新助，這次總統支持誰？鄭新助表示會支持蔡英文，陳水扁接著說，一邊一國行動黨對於總統人選都採開放態度，黨沒有決議支持誰，尊重黨員，「但論好，蔡英文一定比韓國瑜還好，論壞，蔡英文也不會比韓國瑜差，單純對執政能力表現，蔡英文贏過韓國瑜很多，論國家主權捍衛和社會公益落實，我認為蔡英文贏韓國瑜，因此正式對外表態，阿扁明年一定投給蔡英文，讓她總統競選連任成功。」

「時間對我們來說完全沒用！」

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