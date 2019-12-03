陳以信：卡神事件只是「民進黨網軍的冰山一角」　要求蔡英文道歉！





▲國民黨「網軍抓到了！北檢認證！」記者會。（圖／翻攝自國民黨直播）

記者袁茵／台北報導

國民黨3日針對台北地檢署正式以「侮辱公署罪」起訴「卡神」楊蕙如一案，召開「網軍抓到了！北檢認證！」記者會，會後更邀請民眾於「1450」下午14時50分於外交部前參與「民進黨網軍逼死外交官，為蘇啓誠處長討公道」抗議活動。不分區立委候選人陳以信在會中提出4重點，認為楊蕙如事件只是民進黨網軍的冰山一角，總統蔡英文當時身為黨主席難辭其咎，應向國人道歉。

前駐紐大使介文汲沉痛表示，過去同為外交官同事的蘇啓誠出身農家，努力從特考一路從科員升上來，待人謙和有禮，在日本系統服務多年，榮譽感極重，且用生命捍衛清白。司法檢調單位一定要還蘇一個清白，「政治再如何不堪，也不該害死一個好人。」

介文汲表示，自「卡神」楊蕙如以網軍操作輿論事件曝光後，對於外交部的態度、立場，遲至今日如此冷靜的置身事外，於理於情皆無法讓人接受。

介文汲認為，當時有諸多惡毒言論指向駐大阪辦事處，每個字都跟一把刀一樣，殺死了好人。政治攻防、選舉策略都是正常的，但不能到把好人活活逼死、把國家面子丟盡。

介文汲說，以此起訴案作為開端，除了要還給這位忠誠的公務員、外交官清白，也期望檢調單位繼續釐清真相、向上追查，讓採取這種手段對待政治異己的人，得到應有的最嚴厲制裁，要讓種種冤屈破壞就此中止。社會不能忘記在民主政治發展途中，曾有過如此殘忍不光彩的事，嚴厲譴責吳釗燮的冷淡回應，不合情也不合理，此案背後代表了諸多社會應深刻檢討、追究、反省的問題。

陳以信則表示，此次起訴案有重要象徵意義，對於網軍有威嚇效果。從起訴書上可以看見，蘇啓誠受到的羞辱是由楊蕙如所雇網軍帶的風向，羞辱從何而來得到了印證。但他也提出幾點質疑，楊蕙如養網軍，每人每月一萬，到底楊蕙如每個月的資金來源是哪裡？是否還有其案子與1450有關？背後有沒有政府預算或外交預算在內？政府會不會在這個事件成為幫兇？他認為這些疑點，絕對值得社會繼續追查。

同時，陳以信也提到，楊蕙如與謝長廷關係匪淺是眾所皆知，甚至過去楊蕙如曾幫謝長廷寫書，是否謝長廷就是操盤手？這件事之中，謝長廷和楊蕙如是什麼關係？是否由謝長廷指使帶風向？謝長廷是否也是犯罪嫌疑人？檢調單位應該要另案偵辦，也請謝長廷主動返過接受調查，並下台負責。

陳以信更提出4點，外交官是總統在國外的分身，身為外交最高長官的蔡英文不會內疚嗎？楊蕙如事件只是民進黨網軍的冰山一角，蔡英文身為黨主席難辭其咎，應向國人道歉；吳釗燮事發至今，只表示尊重司法，沒有一句斥責？請吳釗燮作為外交官大家長出面譴責楊蕙如；外界質疑駐日大使謝長廷是否為始作俑者？他應出面說明，中華民國現任大使可能介入輿論致死案件，是對國家的羞辱，應下台負責！不要立反滲透法，把楊蕙如查清楚，對台灣社會立即有幫助。

青年團總團長田方倫則憤慨表示，作為網路原住民，從沒想過網路會成為殺人工具，鍵盤上沾上外交官的血。他要他們永遠記得「他們曾經用批踢踢殺死一個外交官」，這已經是「卡神網軍的正義」，這樣的網路操作是正確的嗎？究竟誰才是真正可恥的那位？期待楊蕙如、謝長廷出面自省，與大眾、外交官家屬道歉，「謝長廷大使你應該下台了」，也請謝長廷主動回台接受調查。

最後，國民黨青年副發言人黃心華強調，不實假訊息已經害死外交官，後續還有非常多疑點可以追查。奉勸蔡政府，究竟是假新聞？還是故意忽略？還是害怕被起底？就地檢署公布之起訴書、調查報告中已經指出，當時發文之IP位置是由東京發出，利用政府機關網址。針對這部分，究竟謝長廷於此案有什麼關係？他也希望檢調單位後續要給國人交代。

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