卓榮泰、羅文嘉都曾被攻擊　林飛帆：民進黨誰不是楊蕙如霸凌受害者？

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者陶本和／台北報導

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，而藍營大力操作是綠營網軍。對此，民進黨副秘書長林飛帆3日表示，先搞清楚狀況，民進黨從主席卓榮泰、副秘書長羅文嘉，到他個人，哪個人不是楊蕙如的網路霸凌的受害者？

檢察官調查，楊蕙如是透過LINE群「高雄組」，下指示給友人蔡福明、暱稱「Jes」、「Chanhao Lu」、「隆」等成員，蔡福明等人另外再把指示轉達到其他的「反統義勇軍」、「福–特別小組」等群組。然後網軍們依照指示，在PTT等社群媒體發文、支持、批評特定文章，或者以灌水留言等方式，提高文章能見度後，再自行截圖回傳當證明，由楊蕙如透過蔡福明等人發給每人每月1萬元的薪水。

針對檢察官調查的結果，國民黨大力反撲操作此一議題，韓國瑜2日上午就在臉書上強調，「蔡政府放任網軍害死外交官」、「網路東廠依然每日黑韓」，呼籲蔡英文政府徹查此案，並且查清經營網軍的費用是否有動用公帑。至於當時外交部有沒有施壓，是否官官相護卻讓自己同事蒙冤而死一事，他上任後一定秉公徹查，盡快還給蘇啟誠及其家人一個遲來的公道。

針對國民黨指控楊蕙如是民進黨的網軍，林飛帆在臉書上表示，要說楊蕙如是民進黨網軍，先搞清楚狀況，民進黨中央從卓榮泰、羅文嘉到他自己，「哪個人不是楊蕙如網路霸凌的受害者？」

民進黨也發出聲明，強調楊蕙如等人遭起訴一案，與民進黨毫無關係，譴責國民黨蓄意將此事與民進黨粗糙連結；另外也反對製造及散播任何假訊息。

民進黨說，日前也有針對假訊息攻擊事件，持續採取法律行動，也舉行記者會宣示決心，絕不縱容任何造謠抹黑。因此，有關楊蕙如等人的司法案件，全力支持司法單位的偵辦調查，希望司法能儘速查明全案真相，相關當事人如有涉違法情事，也應負起法律責任。

▲卡神楊蕙如遭起訴！idcc被逼現形...全因「柯P的一隻小黑狗」 網：咬死綠網軍。（圖／翻攝自PTT、翻攝自柯文哲臉書）

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