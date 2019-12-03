快訊／國民黨嗆謝長廷害死蘇啟誠　率百人抬棺材衝外交部抗議

▲國民黨至外交部抗議。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

「卡神」楊蕙如疑涉入網軍帶風向，指使網軍在PTT貼文攻擊前大阪辦事處長蘇啟誠，間接造成蘇啟誠自殺，遭北檢依侮辱公署罪起訴。國民黨下午三點率領近百名群眾前往外交部抗議，但原定出席的洪孟楷、吳斯懷因另有行程，在中正紀念堂前表達訴求後，並未前往外交部前抗議。下午3點半，陳明義、賴士葆、李永萍代表進入外交部協調，民眾持續在外抗議。

國民黨青年代表及群眾高舉著掛上「還蘇啟誠公道」布條的棺材，象徵蘇啟誠棺材，試圖抬進外交部，但遭警方擋在拒馬外，上百名群眾高喊「外交部出來、吳釗燮出來、害死外交官」等口號抗議，氣氛一度相當火爆。大約下午3點半，由賴士葆、陳明義、李永萍代表進入外交部內協調，民眾則持續在外抗議。

針對楊蕙如案，外交部發言人歐江安上午回應，若現在就認定楊蕙如害死蘇啓誠，這個結論推的比較快，應要先聽聽司法檢調單位怎麼說，讓司法單位依證據進行應有的調查。

歐江安表示，要給司法檢調自主調查的空間，對任何進行司法程序的相關案件，外交部基本上不評論，也不應該評論；相信結果出爐後，司法或檢調相關單位會對外說明，任何人都不宜妄下結論。本案已進入司法程序，外交部予以尊重，也不多加評論。

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