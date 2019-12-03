韓國瑜使賤招「連藍營都看不下去」　沈富雄：輸的慘烈但肯定歷史留名！

▲韓國瑜。（圖／記者陳崑福翻攝）



政治中心／綜合報導

對於民調持續落後總統蔡英文，國民黨總統候選人韓國瑜呼籲支持者「拒絕回答民調」，更提出接到電話一律回答「唯一支持蔡英文」，選戰策略讓外界一頭霧水。對此，前立委沈富雄3日表示，韓國瑜會輸，而且會輸得慘烈，這本是兵家常事，但使出這一賤招肯定會在歷史留名。

對於韓國瑜變卦挺蔡英文，沈富雄表示，韓國瑜三箭失能，丟出驚人一招，他的鐵粉們，包括學者、專家及名嘴跟進稱頌說，幕後有高人指點、現代版的空城計、頭文字Ｄ戰術。

不過，沈富雄提出近日民調分析，蔡英文走勢持平或緩跌，直到最近一次急升，韓國瑜走勢緩跌，直到最近一次急跌；遵守韓的指令，而訛稱「支持蔡英文」者小於1%，約10-12萬人；蔡的急升是最後一波含淚投蔡的約8%，百般無奈，由「未決定」改投蔡，因為對韓絶望。

沈富雄批評，一個可能的未來國家領導人，為了處理自己的危機竟可教人民使出詐術行騙，就算藍營的人也看不下去，「韓國瑜會輸，而且會輸得慘烈，這本是兵家常事，但使出這一賤招肯定會在歷史留名。」

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