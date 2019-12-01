桃園爆場挺小英！賴清德怒吼：2020不是藍綠之爭「是守護台灣的選舉」





▲蔡英文桃園市南區競總成立，賴清德致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔣婕妤／桃園報導

2020總統立委大選倒數41日，「2020 蔡英文桃園南區競選總部成立大會」1日晚間在桃園登場。蔡英文搭檔賴清德上台致詞時向支持者喊話，2020大選不是藍綠之爭，而是一場守護台灣的選舉。

「2020 蔡英文桃園南區競選總部成立大會」1日晚間在桃園登場，總統蔡英文和副手搭檔賴清德再度合體，行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦、客委會主委李永得，以及民進黨立委候選人鄭運鵬、鄭寶清、趙正宇、黃世杰、彭俊豪、蔣絜安都現身，呼籲支持者票投民進黨，讓蔡英文連任總統、民進黨國會過半。

鄭文燦致詞時提到，香港人用他們的選舉告訴全世界，他們還有夢想，他們要支持民主，香港人這麼勇敢，要給他們喝采，下半場換台灣人，「請大家用選票告訴全世界，我們要保護台灣自己的民主。」

賴清德致詞時表示，這一場大選不是藍綠之爭，而是守護台灣的選舉，面對中國大陸欺負台灣，已經欺負的很嚴重，台灣怎麼能再有藍綠對抗、族群之爭。

他重申，這場選舉不是藍綠對抗、選舉之爭，懇請國人支持英德配，贏得總統大選，共同守護台灣的主權，守護台灣的民主，絕對不讓台灣成為第二個香港，「我們堅定地捍衛我們國家的主權。」

賴清德嘶吼怒嗆國民黨，居然提名親陸的不分區候選人吳斯懷，他問台下支持者國民黨做的對不對，台下回以熱烈怒吼，「不對！」他怒批國民黨對不起台灣人民，請支持者一定要票投民進黨，繼續守護台灣。