小英造勢桃園也爆場！鄭文燦嗆下架吳斯懷：用選票告訴全世界「我們要保護台灣」





▲蔡英文桃園市南區競總成立，鄭文燦致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔣婕妤／桃園報導

2020總統立委大選倒數41日，「2020 蔡英文桃園南區競選總部成立大會」1日晚間在桃園登場。桃園市長鄭文燦致詞時喊話支持者一定要票投蔡英文，用選票告訴全世界，「我們要保護台灣自己的民主」。

「2020 蔡英文桃園南區競選總部成立大會」1日晚間在桃園登場，總統蔡英文和副手搭檔賴清德再度合體，行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦、客委會主委李永得，以及民進黨立委候選人鄭運鵬、鄭寶清、趙正宇、黃世杰、彭俊豪、蔣絜安都現身，呼籲支持者票投民進黨，讓蔡英文連任總統、民進黨國會過半。

鄭文燦致詞時細數在桃園的種種政績，獲得支持者熱烈歡迎回應。他表示，自己當市長，就是要努力做事，要提升桃園人的幸福感，讓每一個桃園人的臉上都是微笑。

鄭文燦提到，香港人用他們的選舉告訴全世界，他們還有夢想，他們要支持民主，香港人這麼勇敢，要給他們喝采，下半場換台灣人，「請大家用選票告訴全世界，我們要保護台灣自己的民主。」

話鋒一轉，鄭文燦痛批國民黨，「我非常尊敬軍人，我非常相信全台灣的軍官士官，國民黨在一千多個退將裡面唯一選擇吳斯懷，那我們的唯一選擇就是下架吳斯懷，他說民進黨怕他，不是，是我們台灣人民不要讓他進入立法院。」

▼蔡英文桃園市南區競總成立。（圖／ETtoday攝影中心攝）