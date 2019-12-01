「廟口巡迴開講」正式啟動！　洪秀柱：聽到地方最真實的聲音

▲台南市立委參選人洪秀柱的「廟口巡迴開講」正式啟動！首站來到歸仁區的地方廟宇廟口開講，讓洪秀柱聽地方聲音及將競選理念傳遞到基層。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委參選人洪秀柱的「廟口巡迴開講」12月1日正式啟動！首站來到歸仁區的地方廟宇大埔福德祠、大潭昭德宮、南保/南興清水宮、仁壽宮，廟口開講讓洪秀柱聽到地方最真實的意見，也能夠好好將競選理念傳遞到基層。

洪秀柱說，她相信各位鄉親未來的回憶錄上，最大的成就是把孩子扶養長大，看著他們成長、茁壯而感到不虛此生。但洪秀柱孤家寡人，她最大的希望，是盡其所能為國家、為百姓、為大家的下一代，奠定發展的基礎，找到一條引領國家正確的道路。

洪秀柱除了擔任過8屆立委、立院副院長、黨主席，甚至選過總統，此生從未因名利參與政事，所以也沒有任何「出自於私慾」的動機來台南這艱困區參選陽春立委！

洪秀柱就是看不慣民進黨長期在台南政治壟斷，坐擁所有的政治資源，卻沒有為百姓帶來好的生活，為台南帶來進步！我就是看不慣，民進黨吃人夠夠，覺得派西瓜呼嚨百姓也能當選，選後也不知珍惜！我就是看不慣下一代的教育，被搞到忘了自己的根、甚至被強灌不正常的性平教育 ！

因此，洪秀柱毅然決然投入台南參選，就是要導正這樣錯誤的風氣，並且為下一代把關教育！所以，洪秀柱絕對不是「沾醬油」，她是「精釀醬油」，就是要持續的付出，將畢生奉獻給國家及百姓！

洪秀柱說，很感謝蕭淑麗議長、高思博總幹事、前立委吳育仁、台北市議員侯漢廷，都特別來為洪秀柱助講。蕭淑麗議長提到，民進黨政府這3年多的執政，讓許多中小企業面臨倒閉；還有同性婚姻的強渡關山，也引發族群對立，甚至嚴重扭曲性別教育；而兩岸關係的惡化，更讓農特產銷售受阻，她自己也是農會出身，格外感受到民進黨對農民帶來的傷害。而高思博總幹事也呼籲，為了台南的發展、為了地方的進步，請大家一定要力挺，讓洪秀柱能衝破南關！

洪秀柱感謝每一位自發到場鄉親的支持，除了1日連開4場，後續還有關廟、仁德、龍崎、東區一共20多場，歡迎大家一起作夥來跟洪秀柱講台南、講發展、講未來！