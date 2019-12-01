　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「廟口巡迴開講」正式啟動！　洪秀柱：聽到地方最真實的聲音

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市立委參選人洪秀柱的「廟口巡迴開講」正式啟動！首站來到歸仁區的地方廟宇廟口開講，讓洪秀柱聽地方聲音及將競選理念傳遞到基層。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立委參選人洪秀柱的「廟口巡迴開講」正式啟動！首站來到歸仁區的地方廟宇廟口開講，讓洪秀柱聽地方聲音及將競選理念傳遞到基層。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委參選人洪秀柱的「廟口巡迴開講」12月1日正式啟動！首站來到歸仁區的地方廟宇大埔福德祠、大潭昭德宮、南保/南興清水宮、仁壽宮，廟口開講讓洪秀柱聽到地方最真實的意見，也能夠好好將競選理念傳遞到基層。

洪秀柱說，她相信各位鄉親未來的回憶錄上，最大的成就是把孩子扶養長大，看著他們成長、茁壯而感到不虛此生。但洪秀柱孤家寡人，她最大的希望，是盡其所能為國家、為百姓、為大家的下一代，奠定發展的基礎，找到一條引領國家正確的道路。

▲台南市立委參選人洪秀柱的「廟口巡迴開講」正式啟動！首站來到歸仁區的地方廟宇廟口開講，讓洪秀柱聽地方聲音及將競選理念傳遞到基層。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪秀柱除了擔任過8屆立委、立院副院長、黨主席，甚至選過總統，此生從未因名利參與政事，所以也沒有任何「出自於私慾」的動機來台南這艱困區參選陽春立委！

洪秀柱就是看不慣民進黨長期在台南政治壟斷，坐擁所有的政治資源，卻沒有為百姓帶來好的生活，為台南帶來進步！我就是看不慣，民進黨吃人夠夠，覺得派西瓜呼嚨百姓也能當選，選後也不知珍惜！我就是看不慣下一代的教育，被搞到忘了自己的根、甚至被強灌不正常的性平教育 ！

▲台南市立委參選人洪秀柱的「廟口巡迴開講」正式啟動！首站來到歸仁區的地方廟宇廟口開講，讓洪秀柱聽地方聲音及將競選理念傳遞到基層。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因此，洪秀柱毅然決然投入台南參選，就是要導正這樣錯誤的風氣，並且為下一代把關教育！所以，洪秀柱絕對不是「沾醬油」，她是「精釀醬油」，就是要持續的付出，將畢生奉獻給國家及百姓！

▲台南市立委參選人洪秀柱的「廟口巡迴開講」正式啟動！首站來到歸仁區的地方廟宇廟口開講，讓洪秀柱聽地方聲音及將競選理念傳遞到基層。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪秀柱說，很感謝蕭淑麗議長、高思博總幹事、前立委吳育仁、台北市議員侯漢廷，都特別來為洪秀柱助講。蕭淑麗議長提到，民進黨政府這3年多的執政，讓許多中小企業面臨倒閉；還有同性婚姻的強渡關山，也引發族群對立，甚至嚴重扭曲性別教育；而兩岸關係的惡化，更讓農特產銷售受阻，她自己也是農會出身，格外感受到民進黨對農民帶來的傷害。而高思博總幹事也呼籲，為了台南的發展、為了地方的進步，請大家一定要力挺，讓洪秀柱能衝破南關！

▲台南市立委參選人洪秀柱的「廟口巡迴開講」正式啟動！首站來到歸仁區的地方廟宇廟口開講，讓洪秀柱聽地方聲音及將競選理念傳遞到基層。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪秀柱感謝每一位自發到場鄉親的支持，除了1日連開4場，後續還有關廟、仁德、龍崎、東區一共20多場，歡迎大家一起作夥來跟洪秀柱講台南、講發展、講未來！

ET快訊
「她不是處女！」　17歲體操選手慘被國家隊取消資格
杭州直擊／高以翔最後一夜「為你點亮一百盞燈」　粉絲齊聚花束海
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「廟口巡迴開講」正式啟動！　洪秀柱：聽到地方最真實的聲音

有神！男子駕拖板車載運怪手　過彎翻覆險砸路旁土地廟

屏東家扶園遊會送暖5000人參加　孝悌楷模、自強家庭接受表揚

對4歲女兒下體刺入棍棒凌辱如「滿清酷刑」　台中獸父二審重判12年

荷蘭美聲歌手獻唱　為2020台南耶誕跨年活動揭幕

全台灣最壓軸周慶！Big City四天8.2萬車次進出　手扶梯都塞爆

新竹立委參選人鄭宏輝談香港　一國兩制絕不可行

「童趣方城市」成鄭朝方個人招牌　連焦糖哥哥都甘拜下風

不再含淚投票！苗栗議員曾玟學陪高鈺婷拜票　呼籲：選好的

膠筏捕撈鰻苗諳於潮汐變化擱淺恆春沙灘　海巡緊急救援脫困

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

捨不得你走！難過花豹得相思病　心碎絕食抗議...照顧員暖心收編

華莎MMA《TWIT》超帥噴漆　MAMAMOO四人四色螢光顏料上身！

BTS「Boy In Luv到Boy With Luv」　MMA舞台回憶殺！創4大賞滿貫紀錄

找爸尬桌球！萌喵伸出「山竹拳」　超精準回擊...網讚：不怕沒球友

「廟口巡迴開講」正式啟動！　洪秀柱：聽到地方最真實的聲音

有神！男子駕拖板車載運怪手　過彎翻覆險砸路旁土地廟

屏東家扶園遊會送暖5000人參加　孝悌楷模、自強家庭接受表揚

對4歲女兒下體刺入棍棒凌辱如「滿清酷刑」　台中獸父二審重判12年

荷蘭美聲歌手獻唱　為2020台南耶誕跨年活動揭幕

全台灣最壓軸周慶！Big City四天8.2萬車次進出　手扶梯都塞爆

新竹立委參選人鄭宏輝談香港　一國兩制絕不可行

「童趣方城市」成鄭朝方個人招牌　連焦糖哥哥都甘拜下風

不再含淚投票！苗栗議員曾玟學陪高鈺婷拜票　呼籲：選好的

膠筏捕撈鰻苗諳於潮汐變化擱淺恆春沙灘　海巡緊急救援脫困

三峽男子財務糾紛揮刀傷人　3日後感情糾紛...換他被砍住院

3歲小兒坐擁數億豪宅！利用未成年子女避稅　韓政府憂房市泡沫化

ITZY轉身見台粉應援全體爆哭！Lia想到1年辛苦：真的可以做好嗎？

放鳥金馬獎！　趙德胤答應要來卻不出席…遭批忘恩負義

五指山重機騎士下山過灣側滑　撞對向BMW重機「這下賠很大」

星巴克槓上路易莎！祭「買1送1、第2杯半價」挽救買氣...優惠1個月

iPhone無痛升級三眼怪！日本搞怪手機鏡頭貼　沒錢照樣拿著最新款

五月天阿信半夜不睡獻暖舉　鼓鼓一看...激動喊：真的要跪了！

桃園爆場挺小英！賴清德怒吼：2020不是藍綠之爭「是守護台灣的選舉」

賞雲海邊喝咖啡！長野「龍王山林公園」　隱身1770米高空的夢幻仙境

一指點穴貓掌橘虎斑秒入睡　網笑：這應該是強制關機啦！

地方熱門新聞

對幼女下體刺入棍棒　台中獸父判12年

參選立委　吳志揚楊梅競選總部成立

維護美好環境人人有責

台南設計週翻轉新時尚

台南牛肉節鮮美登場

永康警12月1日起加強取締違規停車

要贏新潮流票投林燕祝

封城擴大臨檢掃蕩

最壓軸周慶　Big City四天8.2萬車次進出

苗栗議員曾玟學呼籲　票投時力選好的

年輕夫妻返屏東務農　種出第一名苦瓜

警撥打每一通電話　助勞工平安回工作地

旭源營造助偏遠學校改建圖書館

草地毯彩椒園　鍾清泰種履歷彩椒

更多熱門

相關新聞

「努力是對人民的承諾！」陳其邁酸韓國瑜：苦民所苦絕對不會睡到中午

「努力是對人民的承諾！」陳其邁酸韓國瑜：苦民所苦絕對不會睡到中午

2020總統立委大選倒數41日，「2020 蔡英文桃園南區競選總部成立大會」1日晚間在桃園登場。行政院副院長陳其邁人氣超夯，一上台台下就尖叫聲不斷。他致詞時強調，政府努力是對人民的承諾，同時也暗酸韓國瑜，「苦民所苦絕對不會睡到中午」。

桃園也爆場了！鄭文燦嗆下架吳斯懷：用選票告訴全世界「我們要保護台灣」

桃園也爆場了！鄭文燦嗆下架吳斯懷：用選票告訴全世界「我們要保護台灣」

侯友宜首場台北輔選：挺「20年不變」的林奕華！

侯友宜首場台北輔選：挺「20年不變」的林奕華！

綠營鄭宏輝談香港　一國兩制絕不行

綠營鄭宏輝談香港　一國兩制絕不行

韓國瑜喊高雄出總統！陳其邁批矯情：拋家棄子然後說想念高雄

韓國瑜喊高雄出總統！陳其邁批矯情：拋家棄子然後說想念高雄

關鍵字：

廟口巡迴開講洪秀柱聲音2020大選2020台南市立委

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

當兵殺煮青蛇！士官長罵：出事自己負責　當晚真的來了

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

甜美女星埃及遇難「10分鐘遭侵犯3次」：整個人破碎了

陸劇瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！

大賣場捕獲24歲野生暗黑女神！證實「來台定居」

JIMIN現代舞美哭！跳完驚：歪腰

發票存載具！回家查明細…揭多刷陷阱驚呆

蔡正元給王立強一封信：你的風光時刻已落幕了

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號

狠爸拿鐵鎚家暴！女兒緊關房門護母…下秒門開了

更多

最夯影音

更多
大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想
未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面