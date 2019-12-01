　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「努力是對人民的承諾！」陳其邁酸韓國瑜：苦民所苦絕對不會睡到中午

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蔡英文桃園市南區競總成立，陳其邁致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲蔡英文桃園市南區競總成立，陳其邁致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔣婕妤／桃園報導

2020總統立委大選倒數41日，「2020 蔡英文桃園南區競選總部成立大會」1日晚間在桃園登場。行政院副院長陳其邁人氣超夯，一上台台下就尖叫聲不斷。他致詞時強調，政府努力是對人民的承諾，同時也暗酸韓國瑜，「苦民所苦絕對不會睡到中午」。

「2020 蔡英文桃園南區競選總部成立大會」1日晚間在桃園登場，總統蔡英文和副手搭檔賴清德再度合體，行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦、客委會主委李永得，以及民進黨立委候選人鄭運鵬、鄭寶清、趙正宇、黃世杰、彭俊豪、蔣絜安都現身，呼籲支持者票投民進黨，讓蔡英文連任總統、民進黨國會過半。

鄭文燦致詞時提到，香港人用他們的選舉告訴全世界，他們還有夢想，他們要支持民主，香港人這麼勇敢，要給他們喝采，下半場換台灣人，「請大家用選票告訴全世界，我們要保護台灣自己的民主。」

陳其邁致詞時大讚鄭文燦是優秀的市長，還開起玩笑，說鄭文燦這些年來身材也成長的很快，讓台下跟著大笑。

陳其邁大讚鄭文燦，同時也暗酸韓國瑜，「苦民所苦，絕對不會睡到中午」。他強調，鄭文燦隨時都在市府為市民努力，不像某人總是讓市民找不到市長，鄭文燦的施政一定讓市民都很有感，中央也會持續與地方一起努力，照顧桃園市民。

陳其邁強調，政府努力是對人民的承諾，懇請大家票投民進黨，2020一起繼續守護台灣。

ET快訊
「她不是處女！」　17歲體操選手慘被國家隊取消資格
杭州直擊／高以翔最後一夜「為你點亮一百盞燈」　粉絲齊聚花束海
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

捨不得你走！難過花豹得相思病　心碎絕食抗議...照顧員暖心收編

華莎MMA《TWIT》超帥噴漆　MAMAMOO四人四色螢光顏料上身！

BTS「Boy In Luv到Boy With Luv」　MMA舞台回憶殺！創4大賞滿貫紀錄

找爸尬桌球！萌喵伸出「山竹拳」　超精準回擊...網讚：不怕沒球友

桃園爆場挺小英！賴清德怒吼：2020不是藍綠之爭「是守護台灣的選舉」

「努力是對人民的承諾！」陳其邁酸韓國瑜：苦民所苦絕對不會睡到中午

小英造勢桃園也爆場！鄭文燦嗆下架吳斯懷：用選票告訴全世界「我們要保護台灣」

首場台北輔選解鎖！侯友宜：我義不容辭挺「20年不變」的林奕華

韓國瑜喊高雄出總統！陳其邁批矯情：拋家棄子然後說想念高雄

韓國瑜為造勢終於回高雄　陳其邁：沒辦法照顧好高雄「怎麼照顧台灣」

座車被檢舉違規停車　黃偉哲：罰單都自己繳，不花公帑

韓國瑜提4綠委「不同政黨但我尊敬你」　轟「現在的民進黨」貪污腐敗

蔡英文：2016台灣做了正確選擇！面對中國大陸「我一步也沒有退讓」

影／蘇貞昌、蘇巧慧都哭了！蔡英文：蘇院長一旦投入戰場「就是用生命拚」

三峽男子財務糾紛揮刀傷人　3日後感情糾紛...換他被砍住院

3歲小兒坐擁數億豪宅！利用未成年子女避稅　韓政府憂房市泡沫化

ITZY轉身見台粉應援全體爆哭！Lia想到1年辛苦：真的可以做好嗎？

放鳥金馬獎！　趙德胤答應要來卻不出席…遭批忘恩負義

五指山重機騎士下山過灣側滑　撞對向BMW重機「這下賠很大」

星巴克槓上路易莎！祭「買1送1、第2杯半價」挽救買氣...優惠1個月

iPhone無痛升級三眼怪！日本搞怪手機鏡頭貼　沒錢照樣拿著最新款

五月天阿信半夜不睡獻暖舉　鼓鼓一看...激動喊：真的要跪了！

桃園爆場挺小英！賴清德怒吼：2020不是藍綠之爭「是守護台灣的選舉」

賞雲海邊喝咖啡！長野「龍王山林公園」　隱身1770米高空的夢幻仙境

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

蔡正元給王立強一封信：你的風光時刻已落幕了

快訊／韓國瑜回應砂石案　嗆聲黃國昌

前國代爆：向心是中共元帥葉劍英的外孫

韓國瑜批政府不重視體育　把林義傑、陳彥博搞混

影／蘇貞昌、蘇巧慧哭了！蔡英文：蘇院長一旦投入戰場「就是用生命拚」

黃國昌爆韓國瑜砂石案關鍵人　遭通緝趴趴走

黃國昌怒控貪汙通緝還趴趴走　徐享崑被逮

對戰蔣萬安！吳怡農：蔣經國害父失業

傾聽之旅回防高雄　韓國瑜6字喊話鄉親

一生捍衛中華民國　吳斯懷：有違法就抓我

韓國瑜喊話黃國昌：有不法直接去提告

韓國瑜承諾：教師節放假、身障者國民年金保費全免

全台最大票倉！蔡英文新北競總1日成立　綠營大咖齊聚拚「英德」勝利

陳致中告發韓國瑜內亂外患罪　檢簽結

更多熱門

相關新聞

桃園也爆場了！鄭文燦嗆下架吳斯懷：用選票告訴全世界「我們要保護台灣」

桃園也爆場了！鄭文燦嗆下架吳斯懷：用選票告訴全世界「我們要保護台灣」

2020總統立委大選倒數41日，「2020 蔡英文桃園南區競選總部成立大會」1日晚間在桃園登場。桃園市長鄭文燦致詞時喊話支持者一定要票投蔡英文，用選票告訴全世界，「我們要保護台灣自己的民主」。

侯友宜首場台北輔選：挺「20年不變」的林奕華！

侯友宜首場台北輔選：挺「20年不變」的林奕華！

綠營鄭宏輝談香港　一國兩制絕不行

綠營鄭宏輝談香港　一國兩制絕不行

韓國瑜喊高雄出總統！陳其邁批矯情：拋家棄子然後說想念高雄

韓國瑜喊高雄出總統！陳其邁批矯情：拋家棄子然後說想念高雄

韓國瑜為造勢終於回高雄　陳其邁：沒辦法照顧好高雄「怎麼照顧台灣」

韓國瑜為造勢終於回高雄　陳其邁：沒辦法照顧好高雄「怎麼照顧台灣」

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文賴清德蔡英文高嘉瑜蔡賴配陳其邁鄭文燦

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

當兵殺煮青蛇！士官長罵：出事自己負責　當晚真的來了

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

甜美女星埃及遇難「10分鐘遭侵犯3次」：整個人破碎了

陸劇瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！

大賣場捕獲24歲野生暗黑女神！證實「來台定居」

JIMIN現代舞美哭！跳完驚：歪腰

發票存載具！回家查明細…揭多刷陷阱驚呆

蔡正元給王立強一封信：你的風光時刻已落幕了

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號

狠爸拿鐵鎚家暴！女兒緊關房門護母…下秒門開了

更多

最夯影音

更多
大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想
未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面