「努力是對人民的承諾！」陳其邁酸韓國瑜：苦民所苦絕對不會睡到中午

▲蔡英文桃園市南區競總成立，陳其邁致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔣婕妤／桃園報導

2020總統立委大選倒數41日，「2020 蔡英文桃園南區競選總部成立大會」1日晚間在桃園登場。行政院副院長陳其邁人氣超夯，一上台台下就尖叫聲不斷。他致詞時強調，政府努力是對人民的承諾，同時也暗酸韓國瑜，「苦民所苦絕對不會睡到中午」。

「2020 蔡英文桃園南區競選總部成立大會」1日晚間在桃園登場，總統蔡英文和副手搭檔賴清德再度合體，行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦、客委會主委李永得，以及民進黨立委候選人鄭運鵬、鄭寶清、趙正宇、黃世杰、彭俊豪、蔣絜安都現身，呼籲支持者票投民進黨，讓蔡英文連任總統、民進黨國會過半。

鄭文燦致詞時提到，香港人用他們的選舉告訴全世界，他們還有夢想，他們要支持民主，香港人這麼勇敢，要給他們喝采，下半場換台灣人，「請大家用選票告訴全世界，我們要保護台灣自己的民主。」

陳其邁致詞時大讚鄭文燦是優秀的市長，還開起玩笑，說鄭文燦這些年來身材也成長的很快，讓台下跟著大笑。

陳其邁大讚鄭文燦，同時也暗酸韓國瑜，「苦民所苦，絕對不會睡到中午」。他強調，鄭文燦隨時都在市府為市民努力，不像某人總是讓市民找不到市長，鄭文燦的施政一定讓市民都很有感，中央也會持續與地方一起努力，照顧桃園市民。

陳其邁強調，政府努力是對人民的承諾，懇請大家票投民進黨，2020一起繼續守護台灣。