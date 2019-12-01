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新竹立委參選人鄭宏輝談香港　一國兩制絕不可行

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▲鄭宏輝、鄭朝方、陳菊、周江杰。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲鄭宏輝前進竹北「雙鄭合體」， 陳菊到場強力助攻。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

總統立委選戰開始倒數，新竹縣市民進黨團結全力衝刺，繼11月30日新竹市舉辦「蔡英文、鄭宏輝競選總部成立大會」後，12月1日在新竹縣竹北天后宮舉辦「蔡英文、鄭朝方竹北聯合服務處成立大會」，由新竹市立法委員候選人鄭宏輝前進竹北加強集中選票，並與新竹縣立法委員候選人鄭朝方「雙鄭合體」，總統府秘書長陳菊出席現場，為雙鄭強力助攻與推薦，強調世代共贏，「雙鄭合體」會是堅定國會的新力量。

▲鄭宏輝、鄭朝方、陳菊、周江杰。（圖／記者陳凱力翻攝）

總統府秘書長陳菊表示，新竹是台灣的科技發展重心，打造大新竹生活圈，縣市共同合作相當重要，「雙鄭合體」能讓大新竹共好。他說，鄭宏輝是歷練完整且優秀專業的好人才，在新竹市多年的努力，大家都能非常的清楚，最有資格擔任新竹市立委，也呼籲大新竹朋友支持鄭宏輝與鄭朝方「雙鄭」進國會，世代共贏、台灣更要贏。

新竹市立委候選人鄭宏輝表示，新竹其實是個大生活圈，新竹縣市連結更是重要，不管是在交通建設、科技產業、觀光發展等各項建設，新竹縣市必須要同心一起發展，今天到現場要為我的好夥伴鄭朝方一起加油打氣，雙鄭前進國會，共同打造大新竹更好的新未來。

▲鄭宏輝、鄭朝方、陳菊、周江杰。（圖／記者陳凱力翻攝）

鄭宏輝表示，面對中國的打壓，蔡英文總統不因壓力而屈服，「對內拚建設，對外顧主權」。反觀國民黨不分區名單，竟有唱中共國歌時起立的吳斯懷與支持香港暴力「黑警」的葉毓蘭，再加上香港事件殷鑑不遠，一國兩制絕對不可行。台灣人民應該團結來守護台灣主權，2020年1月11日的總統立委大選，更是關乎台灣未來發展的關鍵時刻。懇求大新竹民眾集中力量，支持民進黨、支持鄭宏輝、支持鄭朝方、守護台灣民主，新竹人要團結同心，集中選票，投給會贏的人，不要讓國民黨漁翁得利。

▲鄭宏輝、鄭朝方、陳菊、周江杰。（圖／記者陳凱力翻攝）

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