快訊／蔡英文反制藍營操作民調挺蔡　正告韓粉：支持韓國瑜不需躲躲藏藏





▲蔡英文新北競選總部成立大會。（圖／攝影中心攝）

記者蔣婕妤／新北報導

「2020蔡英文總統連任新北市競選總部」1日下午在板橋成立，造勢現場被破萬支持者擠爆。面對對手韓國瑜日前喊話支持者「民調唯一支持蔡英文」，試圖操作民調。蔡英文致詞時正面回擊，要告訴韓粉，「支持韓國瑜不需躲躲藏藏」。

新北市人口四百萬，是全台第一大票倉，選情牽動全台。總統蔡英文新北競選總部在板橋成立，造勢大會將於1日下午一點至四點在板橋第二運動場登場。包含蔡英文、賴清德、陳建仁、蘇貞昌、游錫堃等綠營大咖都會現身，新北11選區綠營立委參選人呂孫綾、林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、 江永昌、蔡沐霖、吳琪銘、張銘祐、賴品妤，以及民進黨副秘書長林飛帆、新北競選總部主任委員余天也會到場。

國民黨對手韓國瑜日前向支持者喊話，「民調唯一支持蔡英文」，試圖擾亂選情。蔡英文1日致詞時提出反制，「在這裡，我要跟我的對手說，也要跟他的支持者說，支持韓國瑜不需要躲躲藏藏，我們社會本來就是很多元！每一個政治人物，要用真誠的心，要拿具體可行的政策，得到人民支持！」

蔡英文強調，對手有對手的策略，而民進黨就是照著自己的節奏走，靠著具體可行的政策，「我們就是拿出政績說服人民！」