新北造勢萬人爆場　蔡英文：我們要大贏！2020是一場不能輸的選戰





▲蔡英文新北競選總部成立大會。（圖／攝影中心攝）

記者蔣婕妤／新北報導

「2020蔡英文總統連任新北市競選總部」1日下午在板橋成立，造勢現場被破萬支持者滿滿擠爆。總統蔡英文致詞時向支持者喊話，「我們要大贏！」她強調，2020總統立委大選是一場不能輸的選戰。

新北市人口四百萬，是全台第一大票倉，選情牽動全台。總統蔡英文新北競選總部在板橋成立，造勢大會將於1日下午一點至四點在板橋第二運動場登場。包含蔡英文、賴清德、陳建仁、蘇貞昌、游錫堃等綠營大咖都會現身，新北11選區綠營立委參選人呂孫綾、林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、 江永昌、蔡沐霖、吳琪銘、張銘祐、賴品妤，以及民進黨副秘書長林飛帆、新北競選總部主任委員余天也會到場。

蔡英文新北造勢再度爆場，破萬支持者擠爆板橋第二運動場。不只萬張椅子坐滿，支持者甚至滿溢到一旁的跑道，以及周圍的看台區。蔡英文一現身就受到支持者簇擁，「凍蒜」聲不斷。

蔡英文致詞時表示，今天看到這麼多人聚集在現場真的很高興。她問支持者，對選舉有沒有信心，現場回以熱烈歡呼聲。她向支持者喊話，「我們要大贏！」

蔡英文細數政績，這三年多來蔡政府拚經濟，讓台灣重回亞洲四小龍第一，同時，也讓台股破萬點，面對中美貿易戰更是讓台商回台，投資大爆發。在民生部分，蔡政府也力推減稅、照顧年輕爸媽以及長照2.0等有感政策。

蔡英文說，2010年自己的第一場選戰就在新北，讓她從學者變成更接地氣的政治人物。2020大選台灣人要透過選票告訴世界，台灣的選擇是民主自由，這是一場不能輸的選戰，懇請支持者再挺自己一次、再挺民進黨一次，「2020台灣要贏！」

▼蔡英文新北競選總部成立大會。（圖／攝影中心攝）