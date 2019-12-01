蔡英文：2016台灣做了正確選擇！面對中國大陸「我一步也沒有退讓」

▲蔡英文新北競選總部成立大會。（圖／攝影中心攝）

記者蔣婕妤／新北報導

「2020蔡英文總統連任新北市競選總部」1日下午在板橋成立，造勢現場被破萬支持者擠爆。總統蔡英文下午近三點現身會場，支持者熱烈歡呼。小英致詞時表示，2016年選民做了正確的選擇，讓民進黨執政，自己答應過選民要維護主權，這三年來面對中國大陸，「蔡英文一步也沒有退讓！」

蔡英文致詞時表示，今天看到這麼多人聚集在現場真的很高興。她問支持者，對選舉有沒有信心，現場回以熱烈歡呼聲。她向支持者喊話，「我們要大贏！」

針對主權議題，蔡英文說，2016年國人做了正確的選擇，讓政黨輪替民進黨執政，「還好有政黨輪替，如果是國民黨執政，無法想像面對中美貿易戰，國民黨會把台灣帶到什麼地方。面對香港局勢演變，國民黨會把台灣帶到什麼地方。台灣的主權，蔡英文一步也沒有退讓！」

蔡英文指出，過去三年多來，台灣得到國際支持，遇到中國大陸威脅我們不屈服，蔡政府抵住壓力、守住底線，「我們跟國際發出訊息，中國民國台灣是自由的國家！」

蔡英文強調，2020大選台灣人要透過選票告訴世界，台灣的選擇是民主自由，這是一場不能輸的選戰，懇請支持者再挺自己一次、再挺民進黨一次，「2020台灣要贏！」