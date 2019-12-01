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王浩宇指「王立強」是化名遭打臉　陳思宇酸：說謊要吞1000根針！

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▲▼台灣民眾黨發言人陳思宇。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨發言人陳思宇。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／綜合報導

桃園市議員王浩宇日前質疑，自稱中國間諜的王立強（Wang Liqiang，音譯）是化名，然而「事實查核中心」卻發聲明指出，求證澳洲記者尼克.麥肯錫（Nick McKenzie），得知報導中的王立強是真名。對此，民眾黨發言人陳思宇11月30日要求王浩宇出面說清楚，「說謊的人要吞一千根針！」

「公眾人物的責任！」陳思宇在臉書上表示，當澳洲共諜案爆發時，無論電視或網路媒體，許多名嘴，民意代表爭相發表對於共諜案「是真是假」的看法，但大家都不是國安機構，而只是在媒體有限的擠牙膏式資訊，任何一項說法都是偏頗的，所以他們寧願相信專業，不妄下評論，因為這是公眾人物對於民眾應該有的責任，不用自己有限的認知去造謠是非，誤導民眾。

陳思宇說，要聲量其實有更好的方式，王浩宇講了將近十分鐘的內容，認定澳洲共諜案不會是假的，王立強就是化名，又或是在臉書上寫下「最好是受訪特別編出來使用的化名，會出現在法院判決上啦」的語句，原本也沒有多想，直到遭事實查核中心證實，一切都是真的，「我去翻了一下新聞歷史資料，才發現到浩宇這樣公開妄下定論，其實不是個案而是通案。而這樣編造故事帶風向的手法也不是他第一次了」。

陳思宇提到，「桃園市議員心繫台北市政，對於台北市長的施政滿意度排名不佳以及高舉國家治理的民眾黨心生不滿，常叮嚀民眾黨沒有價值理念，甚至對於北市幼托公共化達成率太高，而覺得噁心，而這一連串的『浩宇說』最後都不攻而破，時間會證明一切，我堅信民眾黨的價值是正直誠信，我們引以為傲的是台北市城市治理中嚴守的財政紀律，不只建設還債570億，而與其發放一次性的補助不如將幼托軟硬體補強到位。」

陳思宇提及台北市長柯文哲常說「沒有正直誠信的團隊，就只是共犯結構而已」，認為「如果造謠、編謊是可以被綠黨容忍的行為，那這次我們需要慎重地選擇投下政黨票，絕不能浪費，因為在正直誠信與造謠編謊中，我會選擇前者。」

陳思宇也在文章中hashtag「#說謊的人要吞一千根針」、「#亂帶風向的背後到底有什麼好處」、「#桃園不分區議員該說清楚講明白」、「#出來面對」。

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