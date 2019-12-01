侯友宜酸蔡英文：她來新北喊「凍蒜、凍蒜」我是在這做事、做事！

▲侯友宜輔選林奕華。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜1日獻出他的台北市首場輔選，他下午陪同國民黨立委候選人林奕華倒建國花市掃街拜票。針對總統蔡英文近日頻繁到新北輔選，侯友宜表示，「她久久來一次，都是喊凍蒜！凍蒜！我是每天都在這裏做事情、做事情、做事情」

大選倒數41天，總統蔡英文近兩週多次到新北市輔選民進黨立委候選人，侯友宜還沒聽完記者提問就大笑兩聲說，「是啊！她是偶而來一下，我是天天在新北市做事；她久久來一次，來都是喊凍蒜！凍蒜！我是每天都在那做事情、做事情、做事情」所以他對於中央官員的到來，都是平常心看待。

對於國民黨總統候選人韓國瑜有時也會去新北市，侯友宜是否會幫他顧票？侯友宜回應，他是新北市長，每天都要做事，做事是最重要的，在新北市除了要給黨籍候選人滿滿的支持，也要守住12席立委，要替他們每一位加油打氣，這是他應盡的本分，但最重要的前提是市政要做好，市政沒有做好，就去談支持誰，選民就先討厭你，會說「你市長都做不好了！還要支持誰」

侯友宜表示，所以他的「本分」是市長的角色做好，才有餘力去幫助總統、立委，才能全力衝刺。今天就是來找「最好的老同事」，認識了很多年，兩人在台北市時，「林奕華是台北市議員時，我也在台北市服務，所以一定最先認同這20幾年來永遠不變，認真努力的林奕華」

針對未來的雙北輔選計畫，侯友宜表示，他在全國各地有非常多朋友，大家只要、實在、認真做好自己的角色，像林奕華一樣，這麼好的立法委員，他一定義不容辭，全力力挺，讓優質的立委進入中央，為國服務，為下一代創造夢想。

林奕華與侯友宜私交甚好，兩人過去都是前新北市長朱立倫所提拔，可算是師出同門，也曾同時在新北市府服務，侯友宜擔任副市長時，林奕華就是教育局長，朱立倫對林奕華的專業、選民服務都是讚譽有加。

▲侯友宜輔選林奕華。（圖／記者羅婉庭攝）