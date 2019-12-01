蘇貞昌、蘇巧慧都哭了！蔡英文：蘇院長一旦投入戰場「就是用生命拚」

▲蘇巧慧、蘇貞昌。（圖／攝影中心攝）

記者蔣婕妤／新北報導

「2020蔡英文總統連任新北市競選總部」1日下午在板橋成立，造勢現場被破萬支持者擠爆。行政院長蘇貞昌近日因為過勞而面部麻痺，經過數日「工作當復健」後，今天復出站上舞台助講。總統蔡英文致詞時稱讚蘇貞昌，「蘇院長就是一旦投入戰場，他就用生命來拚！」讓一旁的蘇巧慧因為不捨爸爸而落淚。

蘇貞昌致詞時表示，這兩個禮拜因為生病，感受到全國各地鄉親滿滿的關心，選舉剩下41日，要特別拜託鄉親父老，「我們這一仗一定要打贏！」他感性提到，「雖然醫生跟我說，你還不能太累，但我實在是拚老命啦，我只有一個不甘願，我拚一世仁，從沒黨拚到有黨，從有黨拚到執政，現在卻看到國民黨提了又紅又統的不分區名單。」

蘇貞昌向國人喊話，一定要一票投蔡英文、一票投民進黨區域立委、一票政黨票投民進黨。2020大選很重要，台灣要向世界大聲說，我們不要變成香港，一定要守護住得來不易屬於台灣的民主自由，「謝謝大家對我的關心，最重要的不是我的個人健康，是台灣的未來！」

隨後上台的蔡英文提到，蘇貞昌在去年九合一接受自己的請託，投入了艱難的新北市選戰，他說，戰士沒有選擇戰場的權利。

蔡英文說，「他知道這一場選舉不好拚，但是他說戰士沒有選擇戰場的權力，為了台灣，蘇院長不只是沒有選擇戰場，蘇院長就是一旦投入戰場，他就用生命來拚，去年這個時間，我們蘇院長接受敗選的結果，他一個人在吉普車上，鞠躬再鞠躬，新北市的選民，有些捨不得他抱著他哭，有些支持者跟著他一路拍一路哭，這就是我們蘇貞昌院長，不管選贏選贏，用生命來對待選民。」

蔡英文接著提到，今年民進黨試著站起來，蘇院長在民進黨最困難的時候擔任行政院長，每天衝衝衝、從早衝到晚，「他是用生命做事的人，前陣子有人用他的身體做文章，巧慧為爸爸抱不平，蘇院長這麼認真，大家很不捨。我們給老縣長一個最溫暖的掌聲好不好！給他鼓勵，助他身體健康，繼續為台灣衝衝衝。」

蔡英文感性致詞，讓一旁的蘇貞昌眼眶泛淚，蘇巧慧也因為捨不得爸爸而落淚。