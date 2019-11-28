好市多「高質感送禮神物」過年超適用！「長輩會愛」網2色全包：美炸

▲法式捲餅音樂盒 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者張嘉晏／綜合報導

好市多盛事「黑色購物節」今（28日）邁入第4天，商品最低折扣來到66折，家電和生活用品吸引不少民眾瘋搶。不過也有民眾挖到一款「送禮神物」，大讚不僅內容物好吃，包裝更是吸引人，拿來送禮非常體面。

網友們近幾天陸續在臉書公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享這款「法式捲餅音樂盒」，金、紅2色的盒子內裝有24小包捲餅。網友指出，捲餅吃起來不會太甜膩，配黑咖啡和熱茶當下午茶剛剛好。

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▲網友表示捲餅好吃、音樂盒又精緻，味覺、視覺和聽覺3者一次被滿足 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不過除了捲餅，外面的「金屬音樂盒」更是吸睛重點。原來盒子不僅看起來很有質感，轉動側邊發條，還能發出悅耳的輕音樂，吃完拿來當擺飾很加分，不少人直言自己就是為了盒子而買的。

網友表示，無論是過年送禮、或是聖誕節交換禮物，整組商品拿來送人都非常體面，願意再回購，「之前都跟代購買」、「長輩都很愛」、「這個好吃，我找很久了」、「可以放到過年我就買」、「適合交換禮物」、「2色都買了」、「好美，感覺可以當傳家寶」。

▼ 網友回應 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

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