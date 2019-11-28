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搶攻黑五商機！超市「限時3天」百件黑品第2件5折起、量販砍價直逼1折

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▲▼全聯限時3天黑色購物節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯推出限時3天黑色購物節優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

搶攻黑色星期五商機！各大通路紛紛祭出折扣方案，包括家樂福有3重優惠，每日推出6支人氣商品讓民眾瘋狂砍價，最低可以砍到1折；全聯超市則是從明日起「限時3天」精選超過百件黑品享第2件5折起折扣。

全聯再次搶搭黑色狂潮，明（29）日至12月1日推出百件黑品限時3天享第2件5折起折扣，包括黑色包裝、黑色素材、黑色品牌等「三黑」商品，如泰山第一道冷壓橄欖油、大同釀造黑豆醬油、SAMYANG火辣雞肉風味鐵板炒麵等通通都有優惠，用品、生鮮類則有德國dalli深色及毛料洗衣精、Smile史邁爾衛生套，善美的有機黑豆芽享買一送一。另活動期間使用PX Pay儲值金支付單筆滿800元可再享5%回饋。

▲▼家樂福黑色購物節。（圖／翻攝家樂福活動頁面）

▲家樂福黑色購物節。（圖／翻攝家樂福活動頁面）

家樂福則自即日起至12月1日推出3重優惠，包括線上購物3萬件商品，只要單筆消費滿599就現折5％、1299元再送5%現金折價券；第二重有連續5天瘋狂砍價日，每日都會推出6支人氣商品，讓民眾從早上10點砍到晚上10點，連砍12小時後以最後砍價成為隔日上午11點限量搶購售價，最低可以砍到1折；最後11月27至12月1日有實體量販、便利購「瘋狂回饋5」活動，包括義大利油切氣炸鍋特價2480元、大甲真芋泥丹麥特價109元、PSL區域新濃縮全效洗衣露279元、3M輕柔四季被只要2990元。

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