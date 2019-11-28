衛生棉塞滿購物車！民眾最愛絨被、吸塵器　好市多28日「黑五限定」清單出爐

▲好市多內湖店黑色購物節第4天 。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（COSTCO）年度盛事「黑色購物節」今（28）日邁入第4天，祭出膠囊機、無線床鋪吸塵器等好物，不過人潮依舊不多，好市多內湖店約莫8時多左右僅有近40人排隊。部分人一進店就搶攻無線床鋪吸塵器，雖然僅折價700元，但檯面上約40台商品20分鐘就迅速少一半，另外歐洲白鵝絨被及液體衛生棉也十分熱銷，一位先生直接狂掃半台購物車的衛生棉，「黑五限定」毫不手軟。

▲▼歐洲白鵝絨被、液體衛生棉超熱銷。



好市多黑五限定第4彈推出TCL65吋4K ANDROID9.0連網語音顯示器不含視訊盒原價21999元，優惠價16999元，現省5000元；惠而浦15公斤滾筒變頻洗衣機原價37599元，現折6000元，優惠價只要31599元等，不過今日最受到民眾喜愛的家電類是IRIS無線床鋪吸塵器原價3300元，折扣700元，只要2699元就能買到；而網友激推的好自在液體衛生棉日用27公分現折90元，一包32片只要209元；另迅速減少的還有雙人歐洲白鵝絨被，原價折扣760元，現在優惠價2239元，幾乎是每台購物車內都有一卷，十分受歡迎。

▲不少婆媽瘋搶無線床鋪吸塵器。



好市多黑色購物節第4天下殺折扣最低來到66折，民眾選擇最多的依舊是以家電、生活用品類為主，包括棉被、吸塵器等用品，雖然折扣不多卻吸引大批人潮搶買。另今日超熱銷的還有液體衛生棉，不少女生購買都是2盒以上起跳，甚至有一名男子直接裝滿半台購物車的衛生棉就走人，果然是網友激推的人氣商品之一。

*2019好市多「黑色購物節」第四日優惠商品清單

家電3C類

TCL65吋4K ANDROID9.0連網語音顯示器不含視訊盒 原價21999元、折扣5000元、優惠價16999元（77折）

IRIS無線床鋪吸塵器IC-FDC1 原價3399元、折扣700、優惠價2699元（79折）

WHIRPOOL加濕型陶瓷電暖器 WFHE80AW 原價3599元、折扣600元、優惠價2999元（83折）

BIDDEFORD智慧型安全舖式電熱毯／標準雙150X190公分 原價1599元、折扣420元、優惠價1179元（73折）

DOLCE GUSTO DROP COMBO雀巢膠囊機+128顆膠囊 原價2999元、折扣600元、優惠價2399元（79折）

WHIRLPOOL F/L 15KG 滾筒變頻洗衣機 原價37599元、折扣6000元、優惠價31599元（84折）

精品類

24K黃金壽桃-福壽雙全重1002厘／含陳列盒 原價87989元、折扣14000元、優惠價73989元（84折）

生活用品類

POILIGHTNINGCABLE2PACK 鋁合金耐扯傳輸線2入裝 原價599元、折扣200元、優惠價399元（66折）

ROYAL細碎式碎紙機／尺寸42.5X33X33.5CM 原價3889元、折扣1000元、優惠價2889元（74折）

GRANDEURRATH 快乾浴巾三人組菱格紋 原價549元、折扣126元、優惠價423元（77折）

CETAPHIL CLEANSER BAR舒特膚溫和清潔乳凝脂組 原價599元、折扣130元、優惠價469元（78折）

OSRAM 歐司朗4呎20WLED支架燈4入 原價999元、折扣300元、優惠價699元（69折）

HOTEL GRAND WHITE GOOSEDOWN COMFORTER歐洲鵝絨被／尺寸180X210公分 原價2999元、折扣760元、優惠價2239元（74折）

KOBAYASHI 日本小白兔貼式暖暖包／40入 原價399元、折扣80元、優惠價319元（79折）

飾品類

14K金雙色圓形耳環圓形直徑約2.8公分 原價5999元、折扣1400元、優惠價4599元（76折）

14K金雙色圓形項鍊 長約17.7吋／45公分 原價6599元、折扣1400元、優惠價5199元（78折）

兒童玩具類

FABER-CASTEEL輝柏80色連結筆 原價525元、折扣125元、優惠價400元（76折）

LEGO 曠野地形起重機 原價8195元、折扣1926元、優惠價6269元（76折）

女性用品類

好自在量多日用液體衛生棉27公分32片 原價299元、折扣90元、優惠價209元（69折）



好自在日用液體衛生棉24公分36片 原價329元、折扣95元、優惠價234元（71折）



食品類

MAGNUM ORGANIC熱帶雨林有機咖啡豆2磅／907公克 原價365元、折扣100元、優惠價265元（72折）



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