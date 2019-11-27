好市多「黑五限定」第4彈！網激推爆紅單品來了　還有必搶咖啡機、滾筒洗衣機

▲好市多黑色購物節即將邁入第4天。（圖／記者蕭筠攝）



記者蕭筠／台北報導

好市多一年一度的「黑色購物節」今年加碼延長至7天，天天都祭出驚喜優惠下殺品等著民眾搬回家，尤其家電3C、生活用品類最受歡迎。稍早前好市多APP再度公布第四彈「黑五限定」精選商品優惠資訊，包括滾筒洗衣機、咖啡機等，還有網友激推的「爆紅產品」液體衛生棉通通將在明日現蹤。

▲▼好市多黑色購物節第4波優惠商品曝光。（圖／翻攝好市多APP）



好市多黑五限定百樣商品已經曝光近一半，稍早前APP再度公布明日限定優惠折扣品，包括IRIS無線床鋪吸塵器、TCL65吋4K ANDROID9.0連網語音顯示器不含視訊盒、惠而浦15公斤滾筒變頻洗衣機、24K黃金壽桃擺飾、舒特膚溫和潔淨乳凝脂組、DOLCE GUSTO膠囊機加膠囊組、HOTEL GRAND雙人歐洲白鵝絨被、好自在日用／量多液體衛生棉、LEGO曠野地形起重機、歐司郎4呎20W LED支架燈等共10大樣，通通都將在明日下殺，快來撿一波便宜吧。

好市多黑色購物節即將來到第4天，前3日先後祭出的「黑五限定」最狂折扣來到46折，其中，最受歡迎的家電類有電視、除濕機等，生活用品毛毯、鍋子、品牌保溫杯也十分熱銷，反倒精品包括鑽石、黃金乏人問津。好市多僅透露，愈到後面幾天折扣愈驚喜，要民眾天天到店尋寶。黑色購物節活動期間，好市多全省門市營業時間周一至周四為上午9點至晚間9點半，周五至周日提早至上午8點營業、晚間9點半關門。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。