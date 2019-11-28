　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

女生最愛「爆紅單品」下殺！好市多黑五限定Part4「10大精選商品」快看

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲ 黑色星期五購物節,黑色購物節,好市多,Costco,消費,購物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲好市多黑色購物節邁入第4天。（圖／記者謝婷婷攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（COSTCO）年度盛事「黑色購物節」今年不僅加碼從3天延長至7天，更祭出百樣下殺商品，包括家電3C、生活用品等通通都有，「黑五限定」一天比一天吸引眼球。今（28）日第四波折扣、10必敗品先曝光，不僅有吸塵器、咖啡機，還有女網友超推的液體衛生棉，實在太勸敗了。

▲▼好市多黑色購物節第4波優惠商品。（圖／翻攝好市多APP）

▲好市多黑五限定第四波優惠商品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑色星期五邁入第4天，10大必敗商品先筆記，今（28）日將有IRIS無線床鋪吸塵器、TCL65吋4K ANDROID9.0連網語音顯示器不含視訊盒、惠而浦15公斤滾筒變頻洗衣機、24K黃金壽桃擺飾、舒特膚溫和潔淨乳凝脂組、DOLCE GUSTO膠囊機加膠囊組、HOTEL GRAND雙人歐洲白鵝絨被、好自在日用／量多液體衛生棉、LEGO曠野地形起重機、歐司郎4呎20W LED支架燈等共10大樣現蹤，民眾們可要好好來尋寶了。

▲▼好市多黑色購物節第4波優惠商品。（圖／翻攝好市多APP）

▲今日有網友推薦的液體衛生棉。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑色購物節今年揮別以往神秘作風，每日下午5時準時在APP公布隔日精選優惠商品，前3日以家電3C類居多，包括電視、除濕機、冰箱、吸塵器等，果然吸引不少婆媽。雖然活動開跑3天不少民怨折扣不如過去優惠，但好市多強調此次的黑色購物節是有史以來最低價，後幾天優惠更驚喜，絕對要把握。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
高以翔送命《追我吧》結束錄製　辰亦儒、陳偉霆被直擊撤離
快訊／高以翔錄節目送命！　浙江衛視出面聲明「願承擔責任」
年輕人突然猝死！醫曝「11大危險誘發因子」　背後原因超可怕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

女生最愛「爆紅單品」下殺！好市多黑五限定Part4「10大精選商品」快看

尖叫！朝聖「康是美網美打卡店」　拍照打卡就能抽精品包

【廣編】尷尬病退散！跟著How哥吃起來　Extra脆皮魔立方全新上市

看得出來只有13坪大小嗎？香港現代小公寓　舒適、收納空間一應俱全

好市多「黑五限定」第4彈！網激推爆紅單品來了　還有必搶咖啡機、滾筒洗衣機

增值之王越陳越經典　58金高垂直五年份一次收錄　限量2萬組老饕手刀瘋搶

新光三越站前周慶推「點數優惠」　350元食物油1點就換到　

人手一台除濕機、角落升降椅下殺46折最省！好市多27日黑五限定優惠清單

展覽要賺錢才能一直辦下去！業績王CEO三大撇步

永慶創新「實境Live賞屋」　房仲唯一三度獲「數位奇點獎」

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

女生最愛「爆紅單品」下殺！好市多黑五限定Part4「10大精選商品」快看

尖叫！朝聖「康是美網美打卡店」　拍照打卡就能抽精品包

【廣編】尷尬病退散！跟著How哥吃起來　Extra脆皮魔立方全新上市

看得出來只有13坪大小嗎？香港現代小公寓　舒適、收納空間一應俱全

好市多「黑五限定」第4彈！網激推爆紅單品來了　還有必搶咖啡機、滾筒洗衣機

增值之王越陳越經典　58金高垂直五年份一次收錄　限量2萬組老饕手刀瘋搶

新光三越站前周慶推「點數優惠」　350元食物油1點就換到　

人手一台除濕機、角落升降椅下殺46折最省！好市多27日黑五限定優惠清單

展覽要賺錢才能一直辦下去！業績王CEO三大撇步

永慶創新「實境Live賞屋」　房仲唯一三度獲「數位奇點獎」

賴清德甘願「蔡賴配」？　蔡英文：沒有個人情緒只有大局

2020年值得期待的10部古裝劇　40歲湯唯皇妃風範不輸歐陽娜娜仙氣感

尷尬！王立強出庭影片曝光...王定宇3天前喊「這是化名」

憲兵壓制禿頭藍襯衫男！韓國瑜跳腳　許乃權被捕照曝光...網喊「心虛」

女生最愛「爆紅單品」下殺！好市多黑五限定Part4「10大精選商品」快看

高以翔遺體返台「要過3關卡」專機千萬起跳！爸媽淚抵寧波處理後事

巴拿馬前總統收北京43億使台巴斷交　外交部：誘貪腐政客不意外

高以翔生前影片被挖出「我該去休息了」惹鼻酸　小S不捨：我們會再見

鼻貼除粉刺？專家提亂拔「皮脂管絲」負面影響...建議使用頻率曝！

宿舍房間練台步室友把關　王郁婷壓軸走秀氣勢驚人

法拉利馬路來回狂炸！逆撞2騎士 1死1傷他辯「閃東西」監視器打臉

消費熱門新聞

獨／搶！UNIQLO羽絨衣現省1000

「黑五限定」第4彈！網激推爆紅單品來了

好市多「黑五限定」Part3下殺品來了！

桃園水族館2020年6月登場

好市多27日優惠清單！升降椅46折最省

黑五必搶70吋電視！好市多25日精選商品先看

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

好市多26日優惠商品懶人包

增值之王！58金高垂直五年份一次收錄

香港13坪現代小公寓

異國聖誕味全在華泰名品城！

買飯糰變千萬富翁！小7全家發票中獎名單

好市多「黑五限定」24K黃金項鍊現蹤！

黑色購物節最該搶！好市多「爆紅品TOP7」先看

更多熱門

相關新聞

「黑五限定」第4彈！網激推爆紅單品來了

「黑五限定」第4彈！網激推爆紅單品來了

好市多一年一度的「黑色購物節」今年加碼延長至7天，天天都祭出驚喜優惠下殺品等著民眾搬回家，尤其家電3C、生活用品類最受歡迎。稍早前好市多APP再度公布第四彈「黑五限定」精選商品優惠資訊，包括滾筒洗衣機、咖啡機等，還有網友激推的「爆紅產品」液體衛生棉通通將在明日現蹤。

好市多27日優惠清單！升降椅46折最省

好市多27日優惠清單！升降椅46折最省

好市多「黑五限定」Part3下殺品來了！

好市多「黑五限定」Part3下殺品來了！

好市多26日優惠商品懶人包

好市多26日優惠商品懶人包

好市多黑色購物節第二日悠哉逛

好市多黑色購物節第二日悠哉逛

關鍵字：

好市多黑色購物節黑五限定精選商品

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

高以翔猝逝事故現場全封鎖！《追我吧》本周停播

高以翔和藍鈞天開心合照隔2天猝死！他狂打電話「只等到死訊」

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔久蹲幫浪浪擦臉！牠「瞇眼+搖尾巴」超享受

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

年輕人突然猝死！醫曝「背後可怕原因」

付60萬高以翔夜跑送命！網友轟「別錄了」

彰化貨車離奇輾斃　紅衣阿嬤慘死

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面