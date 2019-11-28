女生最愛「爆紅單品」下殺！好市多黑五限定Part4「10大精選商品」快看

▲好市多黑色購物節邁入第4天。（圖／記者謝婷婷攝）



記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（COSTCO）年度盛事「黑色購物節」今年不僅加碼從3天延長至7天，更祭出百樣下殺商品，包括家電3C、生活用品等通通都有，「黑五限定」一天比一天吸引眼球。今（28）日第四波折扣、10必敗品先曝光，不僅有吸塵器、咖啡機，還有女網友超推的液體衛生棉，實在太勸敗了。

▲好市多黑五限定第四波優惠商品曝光。（圖／翻攝好市多APP）



好市多黑色星期五邁入第4天，10大必敗商品先筆記，今（28）日將有IRIS無線床鋪吸塵器、TCL65吋4K ANDROID9.0連網語音顯示器不含視訊盒、惠而浦15公斤滾筒變頻洗衣機、24K黃金壽桃擺飾、舒特膚溫和潔淨乳凝脂組、DOLCE GUSTO膠囊機加膠囊組、HOTEL GRAND雙人歐洲白鵝絨被、好自在日用／量多液體衛生棉、LEGO曠野地形起重機、歐司郎4呎20W LED支架燈等共10大樣現蹤，民眾們可要好好來尋寶了。

▲今日有網友推薦的液體衛生棉。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑色購物節今年揮別以往神秘作風，每日下午5時準時在APP公布隔日精選優惠商品，前3日以家電3C類居多，包括電視、除濕機、冰箱、吸塵器等，果然吸引不少婆媽。雖然活動開跑3天不少民怨折扣不如過去優惠，但好市多強調此次的黑色購物節是有史以來最低價，後幾天優惠更驚喜，絕對要把握。

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