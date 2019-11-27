韓國瑜老用痔瘡、下體做比喻　鄧惠文醫師分析：極度焦慮「民調是他的痛」

▲鄧惠文醫師在政論節目上分析，韓國瑜的「痔瘡說」。（圖／翻攝自鄧惠文臉書）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前一句「得民心者，得天下，得民調者，得痔瘡」相關的比喻引發爭議，綠黨不分區立委候選人、精神科醫師鄧惠文在政論節目《94要客訴》上指出，會做出這樣的比喻，顯示出現在處於極度焦慮的心理狀態。

根據三立政論節目《94要客訴》，主持人楊琇晶引言表示，選戰倒數45天，韓國瑜在台東又出現一句名言，民調高者得痔瘡，「我念起來都覺得很不好意思，可是他昨天對群眾這樣講」所有的痔瘡議題在今天都發酵了，這一句話到底是什麼意思？

鄧惠文分析表示，從一個人講的話，裡面使用的比喻跟象徵可以看出內心的想法，大部分人對於痔瘡的聯想就是「痛」、「坐立難安」，把民調跟痔瘡聯想在一起，就是目前民調的結果讓他像得痔瘡一樣坐立難安，可是他又用得痔瘡這個來說競爭對手，這是一種極力想要排除焦慮的顯現。

▲韓國瑜在台東發表「痔瘡說」引發爭議。（圖／記者羅婉庭攝）



楊琇晶又發問指出，韓國瑜常用屁股、屁眼等詞來做比喻，作家苦苓用了「下體依戀症候群」來形容，有這個病嗎？

鄧惠文表示，在精神疾病上沒有「下體依戀症候群」這種病，但是他可能想要用「最接近人」、「最底層的語言」，而這是身體最下面的地方，所以也最符合最底層的語言。

鄧惠文進一步解釋，人最先感受到是否能控制自己的身體，理論上就是從肛門開始，也就是控制自己的排泄，所以會一直提到肛門、排泄相關的用語，還是對於自己能不能控制局勢，是感受到壓力與焦慮的。

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