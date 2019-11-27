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莒光園地「藍襯衫禿頭男」影射韓國瑜？　王定宇揭曉：原型是「少將共諜」

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▲▼陳宜民質疑憲兵影射韓國瑜是匪諜。（圖／陳宜民辦公室提供）

▲陳宜民質疑憲兵影射韓國瑜是匪諜。（圖／陳宜民辦公室提供）

記者林彥臣／綜合報導

「中華民國憲兵指揮部」臉書粉絲團26日PO出一張莒光園地「佈憲」保防單元劇的劇照，照片中一名藍襯衫禿頭男子被壓制在地，遭到國民黨立委陳宜民質疑，這是在影射韓國瑜是「共諜」。民進黨立委王定宇卻在臉書上揭曉，藍衣禿頭男的原型不是韓國瑜，其實是少將共諜許乃權。

憲兵指揮部27日表示，3月起即依共諜案例改編為單元劇劇本，將劇情定名為「佈憲」，由官兵擔任演員，歷時8個月的討論及拍攝，旨在探究中共對現（退）役官兵的吸收手法，提醒國軍官兵注意保密防諜警覺，並無其他設定，請外界勿過度臆測或做政治解讀。

陳宜民批評，對憲兵指揮部「勿作政治聯想的」的發言不敢苟同，他要求國防部總政治作戰局，以及憲兵指揮部回應，若該影片真的歷時8個月前便已經過劇本、運鏡、選角、服裝、以及每一位國防部長官審批完畢，豈不是直接證實「國家機器卡韓」的市井流言是真的？

陳宜民還質疑該案歷時8個月，請問中間經過多少位長官的眼睛，經過多少審查關卡，竟然絲毫沒有任何軍人發現宣傳圖以及影片內呈現的「匪諜意象」有違行政中立，簡直令人不可思議，而且若憲兵堅持沒有問題，為何要將臉書圖片刪除？

▲▼ 許乃權。（圖／翻攝自許乃權臉書）

▲王定宇指劇中被逮捕的共諜酷似許乃權。（圖／翻攝自許乃權臉書）

王定宇則在臉書上揭曉藍衣禿頭男的原型，其實是共諜許乃權，不是禿頭就姓韓，不要看到共諜就對號入座「其實這位劇中被逮捕的共諜，不論髮型、襯衫、身材都酷似賣國共諜許乃權，韓國瑜陣營和國民黨怎麼會自己推論是在影射韓呢？」。

中國人民解放軍退役上尉鎮小江於2008年以香港居民身分來台發展間諜組織，許乃權涉嫌引薦昔日軍中部屬參與其組織，2014年12月1日，許乃權被收押起訴；許乃權宣稱自己無罪且不認識鎮小江，2016年7月20日，最高法院駁回其上訴，被依違反《國家安全法》判刑2年10個月全案定讞，2017年9月，期滿出獄，續領7萬退休俸。

鎮小江案是台灣史上最大共諜案，包括北竿少將指揮官許乃權等10餘人、發展至少4層共諜情報網，取得幻象2000戰機和新竹樂山雷達站等軍事機密，鎮小於2018年服刑期滿遭驅逐出境。

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